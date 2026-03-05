栃木SCの元日本代表FW矢野貴章が今季初得点

J3栃木SCの元日本代表FW矢野貴章が、3月1日開催されたJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節の横浜FC戦で今季初ゴールを決めた。

大ベテランの活躍に「活躍を続けて」「どんだけ頑丈な身体してんだ」など注目を集めている。

試合は3点リードの後半41分、栃木SCが相手ボールを奪って素早くカウンターを発動。鮮やかにパスをつないでFW西野太陽がワンタッチパスを矢野へ送ると、抜け出した42歳のベテランは絶妙な右足シュートでサイドネットを揺らした。

後半36分から途中出場し、わずか5分でチームの4得点目を挙げた矢野。かつてドイツ・ブンデスリーガや、日本代表で存在感を見せたストライカーの実力は錆びついていなかった。

41歳の大ベテランの得点には、「憧れた選手」「栃木で誰よりも走れて戦える選手です」「どれだけストイック」「現役であることに意味があるベテラン」「どんだけ頑丈な身体してんだ」「体に染み付いてる動きがお見事すぎて」「替えが効かない選手なんですよね」となど多くのコメントが寄せられ、矢野のゴールが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）