デンマーク代表がW杯欧州POに向けて新ユニフォームを発表

デンマークサッカー協会は、北中米ワールドカップの欧州プレーオフで着用する新ユニフォームを発表した。

デンマーク国旗に用いられる伝統的な赤をベースとしたデザインとなっている。

新ユニフォームは、おなじみの赤を基調とし、ストライプの深みが増すようリニューアルされた。公式サイトでは、「『ピッチで戦う選手たち』と『どんな時も代表を支え続ける素晴らしいファン』を1つにするという明確な野心が込められています。役割は違えど、抱いている夢は同じです」と説明している。

デンマークサッカー協会でフットボールディレクターを務めるペーター・モラー氏は、「この新しいユニフォームは、代表チームが象徴するすべてを表現しています。選手たちがこのカラーを身にまとってピッチに駆け出す時、彼らはデンマーク全体の夢を背負っているのです」と新ユニフォームのコンセプトを説明した。

デンマーク代表は3月26日、首都コペンハーゲンで北マケドニア代表と対戦し、勝利すれば31日に行われるチェコ代表対アイルランド代表の勝者と、W杯出場権をかけた決勝を戦う。（FOOTBALL ZONE編集部）