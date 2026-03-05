グループBTS（防弾少年団）がソウル光化門（クァンファムン）広場で繰り広げる公演に対する期待が高まっている。

Netflix（ネットフリックス）は21日午後8時に単独生中継する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のティーザーポスターと予告動画を公開した。

予告動画でBTSのRM、JIN、SUGAR、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKは、いつも大きな愛を送り続ける、相互補完的な関係であるARMY（アーミー、公式ファンダム名）への無限の愛を表現した。

RMは「（ファンに）必ず戻ると約束した」と話し、JUNG KOOKは「みんなに会いたかった」とARMYへの愛情をあらわにした。Vは「メンバーそれぞれの進化を感じた」と打ち明け、RMは「僕たち7人ならこれからも共に歩んでいける」と音楽に対する真摯な姿勢を見せた。

ティーザーポスターは、荘厳な光化門を背にして立つBTSの強烈なオーラが印象的だ。韓国の伝統が息づくソウル光化門から始まり、Netflixを通じて全世界に向けて届けられるBTSとファンの胸躍る対面に期待が寄せられている。