グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から、バナナ＆レモンの爽やかテイストに仕上げられた『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』が新たなパッケージで登場！

2026年は爽やかなブルーがアクセントになったパッケージで展開されます☆

東京ばな奈ワールド『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』

価格：

・4個入 734円(税込)

・8個入 1,350円(税込)

・ランチトートバッグ 単品 1,210円(税込)

・4個入 ランチトートバッグセット 1,700円(税込)

・8個入 ランチトートバッグセット 2,300円(税込)

販売期間：2026年3月16日(月)〜5月下旬頃

店舗情報：

催事先行販売催事名：HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事開催期間：2026年3月16日(月)〜3月31日(火)取り扱い商品：・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 4個入・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 8個入※ランチトートバッグ、ランチトートバッグセットは販売されません常設店発売日：2026年4月1日(水)より順次【東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店】【羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台3番前】取り扱い商品・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 4個入・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 8個入・4個入 ランチトートバッグセット【東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)】【羽田空港 第一ターミナル 東京食賓館 Eゲート前】取り扱い商品：・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 4個入・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 8個入・4個入 ランチトートバッグセット・8個入 ランチトートバッグセット【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅八重洲北口改札外）】取り扱い商品・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 4個入・東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 8個入・ランチトートバッグ 単品

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合があります

※店舗により取り扱い商品が異なります

※グッズセット・グッズ単品は、なくなり次第終了となります

パッケージも爽やかにリニューアルされた『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』が2026年も2ヶ月間限定で登場。

箱を開けると広がるピヨちゃんパラダイスに、思わずハッピーになりそう。

2026年は爽やかなブルーがアクセントのパッケージで新登場します☆

ふんわりピヨ柄スポンジケーキの中には、“シチリアレモン香るバナナカスタードクリーム”がたっぷり。

とろりとろけるバナナのまろやかなコクに、ほんのり香る涼やかなシチリア産レモンが相性抜群です。

夏が待ち遠しくなる爽やかな味わいが、ピヨたちと楽一緒に楽しめます☆

ピヨは全部で6種類。サングラスの“パリピピヨ”に会えたら超ラッキー

お菓子の柄は全部で6種類。

たまごの殻を被ったピヨちゃんやおねむなピヨちゃん…。

かわいいピヨたちがみなさまに笑顔と元気を届けてくれます。

中でも、サングラスをかけている「パリピピヨ」が出たらとってもラッキーです☆

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

ふわもこ刺繍の「ランチトートバッグ」が2026年も登場

2025年に登場して大好評だった「ランチトートバッグ」が2026年も登場。

緑の蝶ネクタイをつけておめかししたピヨが、トートバッグの真ん中でご挨拶しています。

ふわふわもこもこした刺繍は、撫でても癒やされるかわいさです☆

パッケージも爽やかにリニューアルされた『東京ばな奈ピヨレモン』が2026年も登場。

2026年3月16日より順次販売が開始される、東京ばな奈ワールド『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』を紹介しました☆

4年ぶりに期間限定復活！東京ばな奈ワールド「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」 4年ぶりに期間限定復活！東京ばな奈ワールド「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post バナナ＆レモンの爽やかテイスト！東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」 appeared first on Dtimes.