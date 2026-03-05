【RIZIN】ジェリービーンズスタイルとコラボで「リカバリーウェア」発売
RIZIN FIGHTING FEDERATIONは、ジェリービーンズグループが展開するリカバリーウェアブランド「ジェリービーンズスタイル」とのコラボレーション商品を、きょう5日よりジェリービーンズグループ公式オンラインショップで発売する。
【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談
「闘った身体に、ふさわしい夜を。」をキャッチコピーに掲げる本コレクションは、リングで限界まで戦うRIZINファイターの姿勢と、良質な睡眠・身体回復をサポートするリカバリー技術を融合させた限定モデル。アスリートのみならず、一般消費者まで幅広い層をターゲットとしている。
商品には、科学的根拠に基づいた遠赤外線放射機能を備えるHURONテクノロジー素材を採用。NASAの研究に由来する波長4〜14マイクロメートルの遠赤外線を繊維に定着させ、血流促進や自律神経バランスの調整、サーカディアンリズムの最適化をサポートする。
2023年5月のヒーリング医療機器施設での脳波測定実験や、2024年11〜12月に体育大学で行われた臨床試験では、着用時にリラックス状態を示すアルファ波の増加や、ストレス指標とされるベータ波の有意な低下が確認された。
近年、アスリートのパフォーマンス向上において「睡眠の質」「回復」の重要性が高まるなか、本コラボは“戦う人を支える回復の技術”を広く社会に発信する狙いで実現。格闘技ファンやスポーツ愛好者、健康志向の若年層をターゲットにする。
【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談
「闘った身体に、ふさわしい夜を。」をキャッチコピーに掲げる本コレクションは、リングで限界まで戦うRIZINファイターの姿勢と、良質な睡眠・身体回復をサポートするリカバリー技術を融合させた限定モデル。アスリートのみならず、一般消費者まで幅広い層をターゲットとしている。
2023年5月のヒーリング医療機器施設での脳波測定実験や、2024年11〜12月に体育大学で行われた臨床試験では、着用時にリラックス状態を示すアルファ波の増加や、ストレス指標とされるベータ波の有意な低下が確認された。
近年、アスリートのパフォーマンス向上において「睡眠の質」「回復」の重要性が高まるなか、本コラボは“戦う人を支える回復の技術”を広く社会に発信する狙いで実現。格闘技ファンやスポーツ愛好者、健康志向の若年層をターゲットにする。