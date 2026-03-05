いよいよWBCが開幕し、連覇をかけた侍ジャパンの戦いが始まった。ここでは前回WBCの優勝メンバーであり、初戦で大谷翔平からバトンを受け取ってマウンドに立った読売ジャイアンツ・戸郷翔征の著書『覚悟』（講談社）から一部抜粋。前回大会のハイライトともいえる「大谷翔平の雄叫び」の舞台裏や、戸郷が感じた大舞台ならではの空気感をお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

【画像】WBC前回大会の初戦で先発した大谷翔平



WBC2023の優勝メンバー、戸郷が当時を振り返る ©文藝春秋

「大谷のあと」に投げられたのは、貴重な経験

2023年WBC1次ラウンド。1試合目は3月9日の中国戦（東京ドーム）。日本は8対1の勝利を収めました。先発・大谷翔平投手が4回まで投げたあと、僕は5回から「第2先発」として登板。3イニングを2安打1四球7奪三振1失点でした。

中国000 001 000＝1

日本100 200 14×＝8

【中】●王翔、王唯一、孫海竜、蘇長竜、伊健、王宇宸―李寧

【日】○大谷翔平、戸郷翔征、湯浅京己、伊藤大海―甲斐拓也

本塁打＝梁培1号ソロ（6回）、牧秀悟1号ソロ（7回）

6回表にソロホームランを打たれましたので、完璧かと言われたらそうではなかったです。しかし、日の丸を背負った最初の試合での出来とすれば、自分的には「まあ、ある程度よかったのかな」と及第点です。3イニング9個のアウトのうち、三振も7個取れました。

何より、あの大谷選手のあとに投げられる感動が大きかったのです。大会前に「第2先発」を、さらに中国戦の数日前に「第1戦の大谷選手のあと」を伝えられて驚きました。

大谷選手はメジャーで21年9勝、46ホームランの投打二刀流でMVP。22年は15勝、34ホームランを放ち、メジャーの大スターになっていました。その大谷選手のあとのマウンドを自分が踏める、引き継げるという実感と感動をかみしめました。

「大事な初戦」でホームランを浴びてしまったときの心境は……

中国戦は3対0とリードして迎えた5回表に登板、運よく3者連続三振に抑えられました。5番打者をフォークボールで空振り三振。6番打者はストレートで空振り三振。7番打者にはフォークボールで空振り三振です。

「第2先発」とはいえ、リリーフです。「リリーフ投手のよさ」というのは三振を取って反撃の芽を摘むところだと思います。僕の武器であるフォークボールをそういう場面で活かしたいと考えていました。その意味で、3者連続奪三振は思惑通りで気持ちよかったです。

「味方が点を取った次の相手の攻撃を無失点に抑える」という野球のセオリーもありますし、5回表の3者三振は「流れ」をさらに味方に引き寄せられたと思います。

ただ、6回表には梁（リャン）選手にレフトにホームランを浴びてしまいました。僕より2歳上の梁選手は東京都出身。調布シニア時代の1歳下には清宮幸太郎選手（現・日本ハム）、東海大菅生高時代の2歳下に田中幹也選手（現・中日）がいます。

メンタルスポーツでもある野球は「気持ちの切り替え」が大事なので、「早く気持ちを切り替えよう」ということをすごく意識しました。ホームランを打たれようとも試合は続いていきます。打たれたことを引きずっていては、負のスパイラルに陥ります。特にWBCは、ほぼトーナメント形式の短期決戦です。

野球に限らず、大舞台や短期決戦では「気持ちの切り替え」が一つ、大事になってくるのではないでしょうか。

「自分の体ではない」WBCならではの重圧

テレビカメラの向こうでは、ファンが代表選手のプレーや一挙手一投足を、期待や祈りをこめて注目しています。これまでの五輪やWBCでの、「野手のエラー」や「ピッチャーが浴びた痛打」が「致命傷」につながった過去も、何となく伝え聞いていました。

クライマックスシリーズや日本シリーズの短期決戦においても、リーグ戦の長丁場のペナントレースとは違う、緊張や体の感じ方がありました。しかし、WBCは想像以上でした。具体的に言えば「ふだんより出力を上げよう」とする気持ち、「自分の体ではないんじゃないか」という体の動きです。「日の丸を背負う重さ」とは、こういうものなんだなと実感しました。

それでも、僕は「WBCの経験値を得ることによって、以後はもっと緊張しなくなるのでは」というポジティブ思考で臨んだのです。

伝説となった「大谷の雄叫び」、大逆転の舞台裏

決勝ラウンド、凖決勝のメキシコ戦。4対5と1点ビハインドの9回裏。ノーアウトから3番・大谷翔平選手が二塁打で反撃のノロシ。あの冷静な大谷選手が珍しく感情をあらわにしました。

「Come On！」の雄叫び、両手を下から上に振り上げる「あおり」のジェスチャー。「侍JAPAN」ナインを鼓舞したのです。4番・吉田正尚選手がフォアボールでノーアウト一、二塁。迎えるのは5番・村上宗隆選手（ヤクルト→現・ホワイトソックス）。一塁走者・吉田選手の代走は、取って置きの「スピードスター」周東佑京選手（ソフトバンク）でした。

試合後には、不振だった村上選手に代打を出し、「送りバントで1アウト二、三塁にする」という選択肢も考えられたと解説者やファンから声が上がった場面でした。

（戸郷 翔征／Webオリジナル（外部転載））