〈「日の丸を背負う重さとは、こういうものなんだ」WBC2023メンバー・戸郷翔征が振り返る、伝説と化した「大谷翔平の雄叫び」の舞台裏と“大舞台の重圧”〉から続く

いよいよWBCが開幕し、連覇をかけた侍ジャパンの戦いが始まった。前回の2023年は、いくつもの劇的な死闘が繰り広げられたが、中でも代表的なのが準決勝のメキシコ戦だ。

【画像】WBC前回大会で「第2先発」を務め、初戦の中国戦では大谷からバトンを受け取った戸郷翔征

伝説となった「大谷翔平の雄叫び」、そして不調だった村上宗隆のサヨナラ打の舞台裏を、読売ジャイアンツ・戸郷翔征の著書『覚悟』（講談社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／前回を読む）



WBC2023の優勝メンバー、戸郷が当時を振り返る ©文藝春秋

◆◆◆

メキシコ戦「伝説の逆転劇」の舞台裏

メキシコ000 300 200＝5

日 本000 000 312＝6

【メ】サンドバル、アルキーディ、ロメロ、クルーズ、レイエス、●ガイェゴス―バーンズ

【日】佐々木朗希、山本由伸、湯浅京己、○大勢―中村悠平、甲斐拓也、大城卓三

本塁打＝ウリアス1号3ラン（4回）、吉田正尚2号3ラン（7回）

9回裏、まず同点に追いつかなくてはなりません。送りバントは絶対失敗できない状況です。8回裏、源田壮亮選手（西武）の送りバントのときも、メキシコの内野守備陣はバントシフトを仕掛けてきました。準決勝ともなると、それまでの相手に比べてやはりレベルが高かったです。

牧原大成選手（ソフトバンク）以外、野手陣は全員を使い果たしていました。城石憲之コーチ（ヤクルト）の証言によれば「ベンチ裏で牧原選手は顔面蒼白だった」そうです。牧原選手も「吐きそうな気持ちだった」と、重圧の胸のうちをのちに話されていました。

バッターとピッチャーで、途中出場の緊張感は少し違うと思います。ピッチャーの僕の場合は先にお話ししたように「第2先発」でした。リリーフではありますが、塁上にランナーがたまっているのを抑えにいくのではなく、ランナーがいないイニングの頭から投げさせてもらえます。だから「いい緊張感」とでも言うのでしょうか。

ランナーを二塁以上の得点圏に置いてマウンドに登るリリーフピッチャーなら、ランナーを絶対にホームに還してはならないという「追い込まれた緊張感」があります。

バッターの場合、途中出場で試合の流れに入り込まなくてはならない「緊張感」。塁上のランナーを絶対に送らなくてはならないバント。もしバントを失敗してヒッティングに切り替えてダブルプレーになったら、「ノーアウト一、二塁」のチャンスが、一瞬のうちに1点ビハインド「2アウト三塁」にかわります。大変な重圧がのしかかると推測します。

もしあの場面、村上に「代打・牧原」を出していたら……

あの場面、牧原選手が代打に出てバントで送っていたら、どうなっていたでしょう。ある野球記者が「たら、れば」の想像を巡らせていました。

バントで送っていたら、1アウト二塁、三塁。続いて、6番・岡本和真選手（巨人）に代わって入っていた中野拓夢選手（阪神）がセーフティースクイズで5対5の同点に追いつく。なお、2アウト三塁で、7番・山田哲人選手（ヤクルト）と勝負。

タイムリーヒットならサヨナラ勝利。無得点なら延長10回タイブレークに突入。両チームとも、ノーアウト二塁の「継続打順」から始まります。

メキシコは1番・アロサレーナ選手（レイズ→現・マリナーズ）から。レフトでファインプレーを連発し、両腕を組む“ドヤ顔”でチームを盛り上げていたムードメーカーです。8回の打席では二塁打を打って波に乗っていました。

一方、日本は8番・源田壮亮選手から、9番・大城卓三選手（巨人）、1番・ヌートバー選手（カージナルス）と続きます。右手小指を骨折しながら強行出場の源田選手、そして1番・ヌートバー選手には、あの試合まだヒットが出ていませんでした。そして、守備から入った大城選手はあの試合初めての打席を迎えるのでした。

野球に「絶対の正解」はない

選択肢はノーアウト一、二塁から代打・牧原選手の送りバントか、村上選手の強打でした。強打を選べば可能性としてダブルプレーもありえました。結果、5番・村上選手がセンターオーバーの二塁打で「侍JAPAN」は劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

栗山英樹監督がどう考えていたか、僕にはわかりません。しかし、野球の采配は将棋のようにすごく先まで読まなくてはいけないのだと思います。ピッチャーの「配球」にしても「これこれこうしたらバッターを抑えられるのではないか」というセオリーはありますが、絶対正解とは言えません。絶対正解があるのなら、逆に言えば、打者に先読みされて打たれてしまいます。

だから、僕は後輩と野球の話をするとき、「僕はこういう考え方だけれども、いろいろな選択肢があるよ。自分に適していると思えば採り入れればいいんじゃないかな。取捨選択してね」と伝えています。

（戸郷 翔征／Webオリジナル（外部転載））