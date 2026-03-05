“ジャガー横田の夫”木下博勝氏「FIRST AGENT」に所属 長男の推薦で決断
“ジャガー横田の夫”で大学教授、医師の木下博勝氏（58）が5日、芸能事務所「FIRST AGENT」に所属した。今までは『公人・著名人』として、個人的に取材・番組への出演依頼を受けていたが、事務所に入ることでメディアへの露出増や講演会、CM出演、本の出版等、アクティブな動きを目指すことになった。
【写真】まるでレスラー！？ジャガー横田の19歳長男ショット
木下氏は「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっとドンドン、メディアに出て欲しいという願いです」と告白。エールを送った長男の大維志（たいし）さん（19）は昨年8月、渡米し留学生活を送っている。木下氏は「『2.0』だと思っているんですよ。過去は過去で、『未来』だけ見ようと！マイナーチェンジし、今に合うような医学などのお話を冷静に、端的に、分かりやすく解説していきたいです」と抱負を語る。
青春時代は80年代後半に活動したハードコアパンクバンド「TRANQUILIZER」(トランキライザー)のボーカルだったことも。医師のかたわら、2009年4月には40歳の若さで鎌倉女子大学の教授に就任している。「社会に出た時に困らないようにしてあげたいをモットーに週3回ペースで、教壇に立っています。論語を元に学生たちを教えています。ボクは40歳でなったので…。凄く長く教授をやっているんです。結構、自慢なんですけれど、教授をやってクリニックをやってと言う人は珍しいです。業績・学歴・人柄を見てもらうんですけど、ボクの場合は運良くなったんですよね」。
木下さんと言えば、女子プロレスの元WWWA世界チャンピオンだった年上の利美夫人（64）とのハチャメチャな夫婦生活をYouTubeで発信。チャンネル登録者数が10万人を突破したクリエイターに贈られる『銀の盾』も獲得している。
一方、受け入れ側の「FIRST AGENT」は現在、100人を超えるタレントが所属。“トレンディドラマの女王”浅野温子(65)や人気歌手でもある池畑慎之介(73)、マレーシアとの二重生活をスタートさせた優木まおみ(46)、2児のママとなり益々元気な朝比奈彩(32)、中村雅俊・五十嵐子の三女・中村里砂(36)。さらには直木賞作家の今村翔吾さん(41)、『ホームランアーティスト』田淵幸一さん(79)、”さゆりんご”こと元乃木坂46の松村沙友理(33)や元AKB48の武藤十夢(31)・小麟(25)姉妹、元気印のグラビアタレント志田音々(27)らが在籍している。
