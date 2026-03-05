宇宙新興企業スペースワン（東京）の小型ロケット「カイロス」３号機が５日午前１１時１０分、和歌山県串本町の同社発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げられた。

しかし、「飛行中断措置」が取られ、搭載した人工衛星の軌道投入は失敗した。失敗は２０２４年の初号機、２号機に続いて３回目。

カイロスは固体の燃料を燃やして推進力を得る全長１８メートルの３段式ロケット。

中継映像によると、３号機は打ち上げの約１分後、旋回を始めた。同社は打ち上げの５分後、「ミッション達成困難と判断し、飛行中断措置を行った」と発表した。同社によると、第１段エンジンの燃焼中に中断措置を取ったという。上空で何らかのトラブルが起こったとみられる。人的被害は確認されていない。

中断措置の原因の詳細については調査中で、同社は５日午後、記者会見を開く。

３号機には小型人工衛星５基を搭載。衛星を予定の軌道に投入できれば、民間企業単独で開発したロケットとして国内初だった。当初２月２５日に打ち上げる予定だったが、天候などを理由に３回延期されていた。

２４年３月に打ち上げた初号機は約５秒で爆発。２４年１２月の２号機は打ち上げの約３分後に飛行中断措置が取られた。３号機はこれまでの失敗を踏まえて対策を講じてきた。

同社は１８年、ＩＨＩエアロスペースやキヤノン電子など４社が出資して設立。高頻度で衛星を宇宙へ送るサービスの提供を目指している。