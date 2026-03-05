3月5日に開幕する野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）。侍ジャパンの連覇がかかり、大谷フィーバーなどで日本国内でもすでに注目が高まっている。しかし、それをしのぐかもしれないほどの盛り上がりを見せているのが「台湾」だ。

現地メディアによると、6日に開催する日本戦のチケットは“秒で完売”し、「東京行きの航空券もホテルも取ったのに現地で日本戦を見れない」という台湾の野球ファンが続出しているという。



5日の開幕戦を前に、すでに前日4日の東京ドーム前には多くの台湾ファンが押し寄せていた ©濱川太一

そこで打ち出されたのが、台湾人限定・5000人規模のパブリックビューイング（PV）イベントを東京で開催するという前代未聞の計画だ。しかし、WBCの日本国内独占配信を行うNetflixから“待った”がかかり……。

開幕前から波乱含みの盛り上がりを見せる台湾の人々の熱狂を取材した。

「山本投手、台湾戦には登板しないで！」

「侍ジャパン29人の代表メンバーが発表されました。恐ろしすぎるラインナップです……」

「しかも大魔王・山本由伸投手の参戦が確定です」

「キャー、やめてー！」

「多くのファンが彼の登板を心待ちにしていますが、正直なところ『台湾戦には登板しないで』と願わずにはいられません」

台湾のニュース専門TV局「鏡新聞」の記者とキャスターのやりとりだ。台湾メディアは、山本選手や大谷翔平選手ら過去最多となる8人のメジャーリーガーを含む日本代表を「史上最も豪華な布陣」と警戒し、連日その動向を報じている。

「山本や大谷といったレベルの選手は、データや理屈、科学的な分析をもってしても攻略法が見つからない存在」などと同局のスポーツ記者は解説しており、台湾サイドが日本代表を最大の難敵と捉えている様子がうかがえる。

開幕に先立ち、1月末には前代未聞のプロジェクトが発表された。

「東京を台湾代表のホームに」前代未聞のプロジェクトが始動

「東京で1000人以上収容できる屋内会場を3カ所借りることに成功しました」

「応援パーティーを開き、東京で約5000人の台湾野球ファンが集結できます！」

1月29日、台湾プロ野球を運営する中華職業棒球大連盟（CPBL）の蔡其昌（ツァイ・チーチャン）会長は、SNSにこう投稿した。WBC日台戦が行われる3月6日に合わせて「台湾ナイト」（台灣之夜）と銘打ち、東京で台湾人ファンに限定した前例のない大規模パブリックビューイングの開催を意気込んだ。

冒頭で触れた通り、日台戦のチケットは瞬時に売り切れ、飛行機とホテルは確保したのに、現地で日本戦を見られない、という台湾人ファンから多くの悲鳴が上がっていた。

事態を重く見た蔡会長は、官民と連携。台湾のクラウドファンディングサイトで民間団体が発起人となり、東京ドームに入場できない台湾人ファン向けの応援会場を設けることを目指したプロジェクトが始動した。2688台湾ドル（約1万3000円）以上を出資すれば、台湾ナイトの参加資格が得られるという内容だった。

現地メディアによると、クラウドファンディングは開始からわずか20分で目標額の1800万台湾ドル（約9000万円）を達成。この資金をもとにCPBLなどが会場手配を進め、出資した台湾人約5000人が、東京で台湾ナイトに参加できる、はずだった。

「国内独占配信」Netflixが“待った”

ところが、日本におけるWBC中継の配信権を独占取得した動画配信サービス大手Netflixが、台湾ナイトの開催に“待った”をかける事態に。

主催者の発表によれば、Netflix側は「小規模かつ非営利であること」などの原則を守り、参加人数を厳格に管理することを台湾ナイト開催の条件として求めてきたという。

Netflixの規約では、サービスの利用を「個人的な非商業的用途」に限定しており、「公の場での上映」のために利用しないことを求めている。

「5000人近い皆さまに参加いただいておりますが、ライセンス契約による人数制限により、現時点では約半数の皆さましかご案内できない状況です」（主催者）

こうして、台湾ナイトに参加できるのは当初の半分となる約2500人にとどまることとなり、主催者側はクラウドファンディングへの出資が早かった人から順に案内すると発表した。

参加できなくなったファンには、出資金を返金するとしたが、ファンからは「あり得ない」と怒りの声が収まらない。あるファンは5人分で出資したものの、「4人は入場できるが1人は入場不可」という通知を受け取ったとSNSに投稿。「本当に最高ですね」と皮肉った。

NetflixによるWBC独占配信に伴う影響は、思いがけず台湾の野球ファンにも及ぶこととなったわけだ。

なぜ、これほどまでに台湾は盛り上がっているのか

それにしても、台湾の野球ファンは、なぜこれほどまでに日本戦に熱狂するのだろうか。

日台100年の野球交流史をひもといた新著『白球は海を渡る』（筑摩書房）を2月に上梓したジャーナリストの野嶋剛さんは、次のように話す。

「今回の熱狂の背景には、2024年11月のプレミア12での初優勝があります。あの興奮は日本人の想像の100倍はあるでしょう。興奮の理由は何より、相手が日本だったからです」

2024年11月に東京ドームで決勝戦が行われた国際大会のプレミア12にて、台湾代表は日本を破り、初優勝を果たした。WBCや五輪なども含む国際野球大会での初の栄冠に、台湾国内は社会現象ともいえる「Team Taiwan」（チーム台湾）フィーバーに沸いた。

「皆さんは台湾の光です。台湾には半導体だけでなく、野球もあることを国際社会は知るでしょう」

台北市内で行われた優勝祝賀パレードの終点、総統府で出迎えた頼清徳総統は、このように選手たちを称えたのだった。熱狂が冷めない中、台湾の500元紙幣の図柄を、現在の野球少年たちが描かれたデザインから、プレミア12優勝にちなんだデザインへと変更を期待する声まで上がった。

2026年1月1日には、プレミア12優勝までの過程を描いたドキュメンタリー映画『冠軍之路』が公開され、興行収入が2月初旬に8000万台湾ドル（約3億9840万円）を突破する大ヒットを記録。頼総統や蔡英文前総統も鑑賞したと伝えられている。

歴史を振り返ると、明治時代の初期に米国から日本に伝わった「ベースボール」は、その後「野球」と翻訳され、1895年の日本による台湾の植民地統治の始まりとともに、台湾に伝わった。台湾の人々が野球に自然に親しむようになると、それを日本側は植民地統治の「利点」として見いだしたと、野嶋さんは『白球は海を渡る』で指摘する。

歴史に翻弄されてきた台湾において、野球は人々を団結させ、国際社会で伍して戦える唯一無二の国家的スポーツへと進化していった。

「長年、野球の“師匠”であり、“兄”でもあった日本に追いつけ追い越せという気持ちでやってきて、ようやく大舞台で勝てたのは大きいでしょう」（野嶋さん）

台湾代表の注目選手は……？

また、台湾が国際社会で置かれた苦しい立場も熱狂の背景にあると野嶋さんは話す。

「中国から国際社会で居場所を狭められ、国連やWHOから排除されてきた台湾にとって、国際スポーツは『プレーヤー』として参加できる貴重な場。『チャイニーズ・タイペイ』という呼称に不満があっても、あえて飲み込む台湾の人々の気持ちを、日本人としても理解したい」

今大会、台湾代表はどんな戦略でWBCに臨むのか。

野嶋さんは、1stラウンドの見立てとして「本音は2位通過。日本に勝とうとは思っていないはず」と分析する。

大谷選手や山本選手らが揃う日本は別格とし、初戦の豪州や韓国、チェコを叩く現実的な戦略を描いているとみる。

野嶋さんはメンタルと守備力をいかに克服するかが台湾の勝敗の鍵を握るとも話す。

「台湾代表は身体能力こそ高いですが、大舞台でのメンタルの弱さが勝敗に響いてきました。元西武の呉念庭（ウー・ネンティン）選手や、日本に野球留学していたキャプテンの陳傑憲（チェン・ジェシェン）選手ら海外経験の多い選手が活躍してチームを引っ張るのではないでしょうか」

守備のほころびも弱点だったが、近年は元阪神の平野恵一氏ら多くの日本人指導者が台湾に渡って指導し、その成果が出つつあるという。

良好な国民感情を共有する日本と台湾。双方のファンにとって最高のシナリオは、互いに1stラウンドを通過し、米国で行われる決勝で再び、双方が相まみえる展開だろう。今大会、日台両チームの選手たちは、どんなドラマを見せてくれるだろうか。

（濱川 太一）