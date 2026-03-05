¡Ú Number_i ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û ¡Ø3XL¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö #Jin ver.¡×¸ø³«¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ØNumber_i¡Ù¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¶Ê¡Ø3XL¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡È3XL¡É Official Music Video - Behind the scenes #Jin ver.¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤ÈÄÖ¤ê¡¢4Ëç¤Î²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò½¸¤á¤¿¡¢µ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤É¤ì¤â¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤É¤Î¿À¤¯¤ó¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø3XL¡Ù¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿àÎø°¦¥½¥ó¥°á¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¤Î£Ô£Â£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¤êÊý¤¬²¿¤«ÆÃ¼ì¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é²Î¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Îºî¤êÊý¤Ç¡£¡×¤È¡¢±ÇÁü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
