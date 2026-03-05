「興味深い」「関係良いな」久保建英が挙げたマイW杯レジェンドは？ ソン・フンミンはC・ロナウドと回答
森保ジャパンの至宝のリスペクトが、大きな注目を集めている。
北中米ワールドカップ（W杯）開幕まであと100日を切ったなか、W杯公式Xが「あなたは誰推し？ 新たなレジェンドが生まれるまであと100日！」と綴り、１本の動画を公開した。
それは各国の代表選手が、W杯で活躍したレジェンドを挙げていくという内容だ。日本代表からは久保建英が登場。「長友佑都選手」と答えた。
この発言を受けて、「長友佑都と久保建英の関係良いな」「青赤の戦士や」「久保が選ぶW杯のレジェンドに長友を挙げたのは興味深い」「長友の持久力や献身的なプレースタイルは手本。久保もその影響を受けているんだろうな」といったコメントが続々と上がっている。
今年９月に40歳となる長友は、2010年の南アフリカ大会から継続してW杯に出場中。現在５度目の大舞台参戦を目指しており、先日の取材対応時には「僕はワールドカップに行くし、そこで最高の自分を見せる」「ワールドカップに自分が必要になると確信を持っている。変わらずしっかりと自分のコンディションを上げていきたい」と決意を示した。
なお、ブラジル代表のエステバンは母国の怪物ロナウド氏、韓国代表のソン・フンミンはポルトガル代表の英雄クリスティアーノ・ロナウドと回答。同胞の先達を挙げる選手がいれば、海外のスーパースターを挙げる選手もおり、非常に興味深い27秒となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英ほか、各国スターの回答は？超興味深い27秒
