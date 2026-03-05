「見損ないました」与沢翼氏、ダイエット目的？ で治療薬使用に批判の声続出。「身体が心配でしかない」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは3月4日、自身のInstagramを更新。糖尿病の治療薬である「マンジャロ」を手に入れたことを報告しました。
マンジャロは本来は糖尿病の治療薬ですが、SNSで「痩せる」などと拡散された結果、ダイエット目的で使う人も出てきました。しかし、副作用のリスクや、本来薬が必要な人に行き渡らない恐れもあるなど、問題が多く指摘されています。
コメントでも、「元は糖尿病患者の為のお薬で、最近では副作用関係での訴訟もアメリカで大変多いです。英語圏でリサーチされる事お勧めします。筋肉付けてカロリー消費できる体作りを、健康第一です」「見損ないました」「友人は止めたらリバウンドしましたので、使用中に食生活改善して少食に慣れることをオススメします」「身体が心配でしかないです」「糖尿病じゃないなら辞めるべきです」など、心配する声が多く上がりました。
「糖尿病じゃないなら辞めるべきです」与沢さんは「昨夜日本へ帰国し、話題のマンジャロをゲット」と明かし、「１本目の注射を先ほど打ちました」とすでに薬を使ったことを報告。「本日の体重73.65kg。今日から連日フルコース再スタートですが、そんな状況でも痩せていくのか自分の体を使って実験してみます。体重は毎日測り、たまに進捗を載せていきますね」と、ダイエット目的で薬を使用している可能性を示唆しています。
「まーいっか」2月7日の投稿で「モルディブから帰って体重測ったら、婚活以来の最大体重を記録してました」と報告していた与沢さん。この時は「まーいっか」と心境をつづっていましたが、今回ファンも心配する事態になってしまいました。今後の動向を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)