好きな「今年40歳の男性俳優」ランキング！ 2位「亀梨和也」を抑えた1位は？
演技力と大人の色気を兼ね備えた「今年40歳」の男性俳優たち。円熟味を増した存在感で多くのファンを魅了しています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年40歳の男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2月23日に40歳を迎えた亀梨和也さんです。2025年までアイドルグループ「KAT-TUN」で活躍し、俳優やキャスターとしても存在感を発揮しています。
Lemino・WOWOWで配信・放送される主演ドラマ『ストーブリーグ』（3月28日スタート）では、主題歌も担当。小学生の頃に野球の世界大会出場経験もある亀梨さんが、プロ野球のゼネラルマネジャー役をどう演じるか注目です。
回答者からは「貫禄があるなと思ったからです」（20代男性／東京都）、「20年KAT-TUNファンてすが、近年、俳優としての進化が素晴らしいと思う」（60代女性／宮城県）、「長年第一線で活躍しており、安定感と存在感があるから」（20代男性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、中村倫也さんです。高い演技力を誇り、癒し系からサイコパスな役まで多彩に演じ分けるカメレオン俳優として知られています。
現在放送中の主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）では、元天才音楽プロデューサー役を熱演。新境地を開拓しています。また、主演を務める映画『君のクイズ』が5月15日公開予定です。
回答コメントでは「渋さがでてきて素敵だと思う」（30代女性／宮城県）、「声や演技に色気があって引き込まれるから」（40代女性／北海道）、「自然体の演技と独特の声が印象に残るため」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年40歳の男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：亀梨和也／66票
2位にランクインしたのは、2月23日に40歳を迎えた亀梨和也さんです。2025年までアイドルグループ「KAT-TUN」で活躍し、俳優やキャスターとしても存在感を発揮しています。
回答者からは「貫禄があるなと思ったからです」（20代男性／東京都）、「20年KAT-TUNファンてすが、近年、俳優としての進化が素晴らしいと思う」（60代女性／宮城県）、「長年第一線で活躍しており、安定感と存在感があるから」（20代男性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位：中村倫也／88票
1位にランクインしたのは、中村倫也さんです。高い演技力を誇り、癒し系からサイコパスな役まで多彩に演じ分けるカメレオン俳優として知られています。
現在放送中の主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）では、元天才音楽プロデューサー役を熱演。新境地を開拓しています。また、主演を務める映画『君のクイズ』が5月15日公開予定です。
回答コメントでは「渋さがでてきて素敵だと思う」（30代女性／宮城県）、「声や演技に色気があって引き込まれるから」（40代女性／北海道）、「自然体の演技と独特の声が印象に残るため」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)