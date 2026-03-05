好き＆行ってみたい「千葉県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「富津アクアファーム」を抑えた1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、千葉県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「千葉県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「富津アクアファームは海の近くにあるというので珍しいと思ったので行きたい」（30代男性／神奈川県）、「海に近い開放感あふれるロケーションで、ドライブとあわせて訪れたい農園。明るく整ったハウス内で、甘くみずみずしいいちごを存分に味わえる。都心からのアクセスも良く、日帰りレジャーに最適」（60代男性／大阪府）、「ハウスが広くて清潔と聞き、海沿いドライブと合わせて行きやすいと感じたからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者からは「観光ついでに行きたいから」（40代女性／神奈川県）、「千葉の暖かい気候で育った甘いいちごを、食べ放題で存分に楽しめると評判だからです。周辺のレジャー施設とあわせて一日中楽しめる立地の良さと、アットホームな農園の雰囲気に惹かれるからです」（40代女性／鹿児島県）、「館山は野菜も果物も美味しいイメージがあるから」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：富津アクアファーム／45票2位は、富津市にある「富津アクアファーム」です。県内最大級の規模を誇るハウス内で、高設栽培によるいちご狩りが楽しめます。アクアラインからのアクセスも良好で、都心からの日帰り旅行に最適。数種類のいちごをぜいたくに食べ比べできる点が、リピーターの多さにつながっています。
回答者からは「富津アクアファームは海の近くにあるというので珍しいと思ったので行きたい」（30代男性／神奈川県）、「海に近い開放感あふれるロケーションで、ドライブとあわせて訪れたい農園。明るく整ったハウス内で、甘くみずみずしいいちごを存分に味わえる。都心からのアクセスも良く、日帰りレジャーに最適」（60代男性／大阪府）、「ハウスが広くて清潔と聞き、海沿いドライブと合わせて行きやすいと感じたからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
1位：館山いちご狩りセンター／51票1位に選ばれたのは、館山市の「館山いちご狩りセンター」です。複数の農家が集まった大型の拠点であり、その時期に最も状態のよいハウスを案内してくれます。房総半島の温暖な気候で育った甘いいちごは絶品で、近隣の道の駅や観光スポットと合わせて楽しめる点が大きな魅力です。
回答者からは「観光ついでに行きたいから」（40代女性／神奈川県）、「千葉の暖かい気候で育った甘いいちごを、食べ放題で存分に楽しめると評判だからです。周辺のレジャー施設とあわせて一日中楽しめる立地の良さと、アットホームな農園の雰囲気に惹かれるからです」（40代女性／鹿児島県）、「館山は野菜も果物も美味しいイメージがあるから」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
