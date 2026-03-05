ロッテは、3月9日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 コーヒーフロート」を発売する。

2020年頃から始まったレトロブームで純喫茶がフィーチャーされ、その後大手コーヒーチェーンのメニューなどでも話題となったコーヒーフロートだが、現在もその人気は衰え知らず。

爽ブランドからはブームのはるか以前の2013年に発売したが、今回実に13年ぶりにコーヒーフロートの新商品を投入する。今回の新作は、カフェオレのようにまろやかな味わいのコーヒーにバニラアイスをトッピングしたような昔懐かしの味わいをイメージした。





中身は、“ゆる巻き”形状になっていて、コーヒーとバニラを絡めて食べ進めるのが心地よい仕立てで、包み込まれるようなやさしい味わいとなっている。

春の穏やかな気候にマッチした、ほどよくまろやかな甘さと、微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさをゆったりとした気持ちで食べてほしい考え。

商品特長は、食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長となっている。微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさと食感が楽しめる。コーヒーとバニラが絡み合ったやさしくまろやかな味わいが楽しめる。コーヒーとバニラの絡み合った味わいが楽しめるように“ゆる巻き”の渦巻き充填を採用した。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］3月9日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp