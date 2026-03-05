カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、長年多くの消費者に支持されている「ノンシュガーシリーズ」から、すっきりとした味わいが特徴の「ノンシュガー塩飴」を3月10日に発売する。

カンロは1912年の創業以来、飴の製造販売を行ってきた中で、菓子食品業界初ののど飴である「健康のど飴」や、砂糖ゼロ・糖類ゼロ（食品表示基準に基づき、100g当たり糖類0.5g未満を「糖類ゼロ」としている）でヘルシー志向のニーズを捉えた「ノンシュガーシリーズ」など、喫食シーンやユーザーを拡大する商品を開発して新たなカテゴリーを創出してきた。コロナ禍や健康意識の高まりによって「ノンシュガー」商品の需要は増加し、売上も年々伸長している。

昨年は記録的な猛暑となり、“二季化”という言葉も話題に。早い時期から暑い日が続くなか、昨年5月には「ノンシュガー塩キリっと果実キャンディ」を発売し、好評を得たという。





「ノンシュガー塩飴」は、じめじめする日本の夏でも無理なく食べられる“かろやかな塩飴”をめざし、瀬戸内藻塩（同品で使用している藻塩は、瀬戸内産の原料を使用して製造されている）を使用して塩味のバランスや舐め心地を追求した。飴粒は、舐め心地の良い“デポジット製法”を採用することで、つるんとした口当たりに仕上げている。フレーバーは「塩うめ味」と「塩ゆず味」の2種のアソート。強い塩味や甘さが苦手な人も食べやすい、かろやかですっきりとした味わいになっている。

パッケージの左上には、カンロが「熱中症予防声かけプロジェクト」を応援していることも記載されている。暑い日のちょっとした外出時や、夏場のエアコン使用時などに一粒舐めて、これから迎える日本の夏を“かろやかに”乗り切ってみては。

［小売価格］238円（税込）

［発売日］3月10日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp