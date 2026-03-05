シャープは、一年中、高い乾燥力を発揮する「オールシーズン・ハイブリッド方式」を採用したプラズマクラスター衣類乾燥除湿機「HYBRID365」＜CV−UH160＞を発売する。

近年、共働き世帯の増加に加え、急な大雨の頻度上昇や花粉・PM2．5対策などを背景に、季節や天候、時間を問わず、洗濯物を部屋干しする家庭が増えている。

同機は、同社独自の「オールシーズン・ハイブリッド方式」を採用した。気温が高い梅雨時や夏季にパワフルに除湿するコンプレッサー方式と、気温の低い冬季でも安定した性能を保つデシカント方式を独自のレイアウトで構成。2つの方式を最適なバランスで制御することで、一年中、高い乾燥力を発揮し、約2kgの衣類を梅雨時は最短54分、冬季は最短70分で乾燥（JEMA−HD90−2017に基づく試験結果。部屋の広さ6畳相当。室温20℃（梅雨時）、10℃（冬季）、相対湿度70％、60Hz。衣類乾燥「速乾」運転時。実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件によって異なる）できる、業界トップクラスの速乾性能を実現した。

また、運転音を低騒音化。風量を確保しながら送風ファンの回転数を抑えることができる風路構造と、内部部品から発生する音や振動を抑える防音パネルの採用によって、フルパワーでも43dBの低騒音で運転する。さらに、夜間の衣類乾燥におすすめの「夜干し」運転を新たに搭載した。図書館の中より低騒音とされる38dBの運転音を実現した（本体前方1mで測定。衣類乾燥「速乾」運転：43dB、「夜干し」運転：38dB。「夜干し」運転は衣類乾燥「速乾」運転時に比べ、乾燥時間が長くなります。衣類乾燥「速乾」運転：54分、「夜干し」運転：87分）。

加えて、部屋干し衣類の付着生乾き臭を消臭・付着菌を除菌（（＜付着生乾き臭＞約10畳の試験空間での結果。約2時間後の効果。＜付着菌＞約5畳の試験空間での結果。約6時間後の効果。実使用空間での結果ではない。使用場所の状況や使い方によって効果は異なる））する「プラズマクラスター25000」や、排水の手軽さが好評の「感動タンク」も搭載した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月12日（木）

シャープ＝https://jp.sharp