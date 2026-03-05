昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）について語った。

大谷とは、2013年から17年までともに日本ハムでプレーした中田氏。同番組で聞いた少年野球チームでの「大谷翔平選手はホンマに人間ですか？」との質問に答える形で、中田氏はその素晴らしさを語った。

入団当初の大谷について、中田氏は「投げるほうは凄かった」と回想。「打つほうは、“ルーキーにしては飛ばすね”ぐらいの感じ。今みたいに打つとは思ってなかった」と振り返った。

しかし他の選手との違いについて「大谷選手の凄いところは、やっぱり努力」と断言。「常に野球に向きあって、試合が終わってからもトレーニングジムに籠もりきりじゃないですけど、常にそういう姿勢を見てきた」といい、「なかなかあの努力はできない」と感心した。

「やっぱりみんな、小さい頃からプロに入りたいって、そこを目標にして頑張る。でも翔平の場合は、そこが違った」と続け、「僕らも努力はしますし、練習も当たり前のようにやるんですけど、たぶん翔平はさらに上を目指してたんじゃないかな、今思えばですけど」と想像。「それぐらい努力、練習量はこなしてた」と打ち明けた。

そして「僕らはあの努力を知ってるんで、今の活躍はもちろん凄いですけど、栗山（英樹）監督もおっしゃていたように、そこまでビックリすることではない。“あんなにやっていたんだから、報われて良かったね”っていう感情のほうが近い」と称えたが、現役時代、投手と兼任しながら自身の成績に迫った時の心境を聞かれると、「その時はホントに、シバこうかなと思った」と笑わせていた。