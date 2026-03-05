愛知ドビー、冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI」から第一弾として「冷凍スープ」5種を発売
愛知ドビーは、鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」で調理する冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI（バーミキュラ フローズンデリ）」を発売する。
バーミキュラの味を家庭でも気軽に楽しんでもらいたいという想いから、冷凍食品事業に初めて参入する。第一弾として、3月18日にバーミキュラで無水調理し素材本来の味を引き出した「冷凍スープ」5種を発売。バーミキュラを持っていない人も、家庭で温めるだけで楽しめる。
第二弾として、4月中旬頃に、バーミキュラ鍋に冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで完成する「冷凍ミールキット」を発売予定。冷凍ミールキットは、料理の中でも手間のかかる工程をあらかじめ調理済みで提供し、家庭ではバーミキュラで仕上げの加熱をするだけで完成する製品となっている。
いずれの商品もバーミキュラの専属シェフが監修し、自信をもっておすすめできる美味しさに仕上げた。冷凍スープは、発売に先立ち、3月4日から、バーミキュラ公式オンラインショップで先行予約を開始。発売日から、バーミキュラ フラッグシップショップ（愛知県名古屋市・東京高輪）で販売し、順次全国のスーパーなど販路を拡大予定。また、今後も順次ラインアップを拡大予定となっている。
冷凍スープの特長は、バーミキュラの無水調理で、丁寧に仕立てた素材の味とのこと。すべてのメニューは、バーミキュラを知り尽くした専属シェフが開発している。国産野菜を使用。素材一つひとつを、大切に選んでいる（一部原材料は除く）。着色料・保存料・うま味調味料不使用なので、安心して楽しめる（一部原材料は除く）。調理後すぐに真空圧縮した。手作りの味わいを、できたてのまま食卓へ届ける。
「にんじんをまるごと味わうポタージュ」は、無水調理でにんじんの甘みをしっかりと引き出した。素材の旨みを、まっすぐに味わえるポタージュになっている。
「飴色玉ねぎと焦がしバターの濃厚スープ」は、バーミキュラの無水調理で玉ねぎの甘みを際立たせ、焦がしバターの香りとコクが広がる一杯。パンと合わせても格別だとか。
「焼きとうもろこしの香ばしポタージュ」は、無水調理で甘みを凝縮させたトウモロコシを焼きつけて、香ばしさをプラスした。豊かな粒感と深い甘み、香ばしさが特徴のポタージュになっている。
「4種きのこのなめらかポタージュ」は、バーミキュラの無水調理で4種きのこの香りと旨みをぎゅっと凝縮した。ひと口ごとに奥行きを感じる、濃厚で満足感のある一杯になっている。
「ごろごろ野菜の食べるミネストローネ」は、無水調理で6種野菜の甘みとコクを凝縮した。パスタ入りで大満足の一杯になっている。
［小売価格］
にんじんをまるごと味わうポタージュ：616円
飴色玉ねぎと焦がしバターの濃厚スープ：702円
焼きとうもろこしの香ばしポタージュ：724円
4種きのこのなめらかポタージュ：853円
ごろごろ野菜の食べるミネストローネ：842円
（すべて税込）
［発売日］3月18日（水）
愛知ドビー＝https://www.vermicular.jp