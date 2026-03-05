伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、日本版のポスタービジュアルと予告編映像が届けられた。

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。13のグラミー賞を受賞し、ロックの殿堂にはジャクソン5とソロ名義の両方で名を刻んだ唯一無二の存在だ。彼の音楽とパフォーマンスは、時代や国境を越えて数え切れないアーティストやファンに影響を与え続けている。

本作は、ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされながら世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだマイケルの軌跡を描く物語。音楽、家族、愛、そして人生――マイケルにとってそれらが何を意味していたのか。初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスと舞台裏の素顔に迫り、観客は最前列で彼のステージを体感することになる。

製作は世界的メガヒット『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング。監督を務めるのは『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアだ。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、数々の名曲を生み出していく若きマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれる。

主演はマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケル役をジュリアーノ・クルー・ヴァルディが演じる。父ジョセフ・ジャクソン役には、2024年・2025年と2年連続でにノミネートされたコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役にはニア・ロング。さらに、『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』を手がけた伝説的プロデューサー、クインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役を『トップガン マーヴェリック』で高い評価を受けたマイルズ・テラーが務める。

また、2026年4月3日（金）よりムビチケ前売券（カード／オンライン）の発売も決定。ムビチケカードの特典として、見る角度によって異なる絵柄が現れるレンチキュラーカード「成長する！マイケル4変化カード」が数量限定で配布される。通販および全国の上映映画館（一部を除く）で取り扱われ、なくなり次第終了となる予定だ。

(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

これは単なる音楽伝記映画ではない。世界を変えた音楽が生まれる瞬間を、スクリーンで体感するエンターテインメントだ。全27曲におよぶマイケルの名曲とともに、その伝説の始まりがかつてないスケールで描かれる。

映画『Michael／マイケル』は、2026年6月12日（金）より全国公開。