全編ワンちゃんの目線で描く異色ホラーとして耳の早い洋画ファンの間で話題を集めていた映画『GOOD BOY』が邦題『GOOD BOY／グッド・ボーイ』として2026年7月10日より日本公開となることがわかった。

「何かがおかしい……」その異変に最初に気づいたのは、人間ではなく飼い犬のインディだった。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる、何かに反応して突然吠え出す。誰もが経験したことのある飼い犬の不思議な行動の先に潜む恐怖を描き出す、斬新な視点のホラー作品である。

ベン・レオンバーグ監督による長編デビュー作。革新的なアプローチと約3年に及ぶ制作期間を経て完成し、ホラージャンルに新たな地平を切り開いた注目作だ。カメラワークや演出はすべて犬の目線に合わせて設計されており、観客は犬の視点から、飼い主が不可解な怪異に悩まされていく様子を見つめることになる。まるでインディと共に恐怖を体験しているかのような臨場感と緊張感が特徴で、人間には見えない“何か”の存在がリアルに描き出される。

その独創性は高く評価され、レビュー集積サイトRotten Tomatoesでは90％の支持率を記録。「2025年で最も心を打つホラー映画のひとつ」と称された。2025年のSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト映画祭）ではプレミア上映され、「最優秀犬演技賞（Howl of Fame）」を受賞。さらに全米で予告編が公開されるやSNSで話題となり、当初は限定公開の予定だったものの、急遽1,650スクリーン規模に拡大。2週連続で全米トップ10入りを果たした。

2026年のアストラ映画賞では、「ホラーまたはスリラー作品部門」で本作に出演する犬が動物俳優として最優秀演技賞を受賞。『28年後…』のアルフィー・ウィリアムズ、『ブラックフォン2』のイーサン・ホーク、『トゥギャザー』のアリソン・ブリー、『Bring Her Back（原題）』のサリー・ホーキンス、『コンパニオン』のソフィー・サッチャーといった錚々たる候補を抑えての歴史的快挙となった。

全編犬視点の異色ホラー『GOOD BOY／グッド・ボーイ』は、7月10日（金）よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほかにて全国公開。