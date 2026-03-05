『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩

HOMINISが今気になる"ふたり"の関係を深ぼる企画「ふたりのこと。」

今回のふたりは、公開中の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優初挑戦を果たす小坂菜緒と藤嶌果歩。同作で小坂は海底の国・カイエン国の巫女・ユラを守る侍女ミオ役を、藤嶌はヨリ役を務める。

お互いの第一印象から意外な共通点まで、ふたりの素顔が垣間見えるトークをお届けします！

―― お二人の第一印象を教えてください

小坂「『とんでもなく可愛い子が来たな！』というのが初めての印象でした。すごく女の子らしくて、若々しい感じというか、キラキラした感じが見た目からも伝わってきたのを覚えています」

藤嶌「初めて先輩方にご挨拶させていただいたとき、『本当に存在していたんだ...』って思うくらい、生で見る小坂さんの迫力がすごすぎて、しばらく見つめてしまいました。端の方にいらっしゃったんですけど、ひときわ迫力があって、そのときの印象がとにかく忘れられないです」

――今では二人の距離感はどうですか？

小坂「この3年間で近くのポジションでパフォーマンスすることが多かったので、たくさん喋るようにもなりましたし、今回のこのお仕事でも二人で取材を受ける機会が多かったので、一緒にいて気を使わないでいられる後輩だなっていう感じになりました」

お互いの第一印象を語る小坂菜緒＆藤嶌果歩

―― 普段はお互いをどのように呼び合っていますか？

小坂「私は"かほりん"って呼んでいます」

藤嶌「私は基本的には"小坂さん"と呼んでいるのですが、テンションが上がると小坂さんの一人称が『菜緒は〜』って、関西弁交じりに変わる瞬間がすごく好きで、たまに私も"菜緒さん"って呼ばせていただいています」

―― お2人の共通点はありますか？

藤嶌「意外とお肉が好き！」

小坂「あ、たしかに！」

藤嶌「菜緒さんは意外とお肉を食べるタイプなんです。加入当初はヘルシーなサラダやフルーツを食べる方なのかなっていうイメージがあったんですけど、意外とお弁当や唐揚げも食べている菜緒さんもたくさん見ることができて。ライブの合間に肉まんを食べている瞬間を見られたのが嬉しくて、『菜緒さんが肉まんを食べています！』と思わず話しかけてしまったのを今でも鮮明に覚えています(笑)」

藤嶌「選ぶお弁当が同じことが多いかもしれないですね。食の好みが若干似ているのかなと思います」

――お二人でプライベートで行ってみたい場所は？

小坂「私はお花畑とか植物園に行って、かほりんの可愛い写真をたくさん撮ってあげたいなと思います」

藤嶌「わ〜うれしい！私は水族館がいいなと思います。青い光に照らされる菜緒さんはより一層きれいだと思うので、最近買ったデジカメでいっぱい可愛い写真を撮りたいです！」

日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩

