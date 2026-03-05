スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５日、四輪駆動車のブランド「Ｊｅｅｐ（ジープ）」のブランドアンバサダーに就任したことが発表された。都内で発表会に出席し「自分が最初に買った車もＪｅｅｐだった。好みのデザインに引かれて、今でも乗り続けている車。アンバサダーとしてこれから一緒に進んでいけることが、すごく光栄に思い、うれしく思います」と思いを口にした。

２６年に８５周年を迎えたＪｅｅｐは、自らの意志で道を選ぶ「自由」、本質を求める「本物」、未知へ踏み出す「冒険」、挑戦を突き動かす「情熱」を核に、日常からアウトドアまで境界を越えて進み続ける人を支えてきた。同ブランドは「平野氏は、世界最高峰の舞台で技術と表現を磨き続け、未踏の領域を切り拓いてきた稀有な存在。不屈の精神で挑み、最高のパフォーマンスを魅せる姿が世界の人々に感動を与え続けている。挑戦の軌跡はスポーツの枠を超えて、社会にポジティブで力強いエネルギーを広げており、ジープブランドの掲げる価値観と深く共鳴する」と示した。

先月のミラノ・コルティナ五輪では、“生きざま”を示した。開幕直前のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など負傷を負った影響もあったが、“奇跡の復活”を見せて４大会連続出場を果たした。結果は７位で４大会連続のメダルには届かなかったが、“ぶっつけ本番”だった中、２回目に大会で初めて超大技「フロントサイド・ダブルコーク１６２０」（腹側に縦２、横４回転半）を決めきった。大きな「ＡＹＵＭＵコール」を起こし「生きていて良かったなという気持ちに今はなれている」と思いを語っていた。

◆平野 歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟・村上市生まれ。２７歳。４歳の時、３つ年上の兄・英樹（えいじゅ）さんの影響でスケートボードを始め、その半年後からスノーボードを始めた。２０１４年ソチ、１８年平昌五輪のスノーボードＨＰで２大会連続の銀。新潟・開志国際高、日大スポーツ科学部卒。東京五輪はスケートボード・パーク予選１４位で敗退。２２年北京五輪ＨＰで日本スノーボード界初の金メダル。１６５センチ。