言うまでもなく、この稿は『逆説の日本史』であり、現在の項目は「大正デモクラシーの確立と展開」である。しかし、ここ数回は中国の軍閥対立史と蒋介石について考察している。つまり、「中国史」になってしまっている。

だが、なぜそうなっているのかは読者のみなさんにはおわかりだと思う。日本近現代史は中国との深い絡み合いを無視しては語れないのに、従来の歴史書では「中国史」の部分が割愛されてきた。だから張作霖は日本と日露戦争のころから深い関わりを持っていたのに、満洲国建国に至る「爆殺事件」の被害者として「突然」登場する。「軍閥の大物」という説明はかろうじてあるものの、なぜ彼がそこまでのし上がったか、そして日本軍はなぜ彼を殺さなければいけなかったか、ということがいまひとつわからなくなっている。

満洲国建国という一見突拍子も無いアイデアも、シベリア出兵の失敗から張勲復辟というソビエト史や中国史の流れを分析して初めて、なぜ日本軍がそうした行動に出たのかがあきらかになってくる。ところが、もう再三強調したことだが日本の歴史学者というのはそのほとんどが、きわめて限定された分野の専門家でしかない。そういう人間には、真の歴史の姿である「絡み合い」が見えなくなってしまうのだ。だからこそ、逆に広い視野から日本に関わった国々の歴史を見ておかなければいけないのである。

これから蒋介石は日本の最大のライバルとなる。現在の中国共産党は「日本軍国主義に勝利したのは中華人民共和国である」というウソで国民を洗脳しているが、大日本帝国が敗北したのは蒋介石率いる中華民国とその連合国である。それが歴史の真実だ。だからこそ蒋介石という人物はもっと研究されなければいけない。

だが、このまま中国史を続けるわけにもいかないので、まだだいぶ先の話ではあるが、蒋介石は一九二六年に北伐に乗り出し、軍閥を排除して中華民国を完全復活させたことだけ述べておこう。ちなみに、この年は大正十五年であったが、十二月二十五日からは昭和元年となった。言うまでもなく、大正天皇が崩御したからである。

さて、ここで同時期の日本史の流れを整理しておこう。年表風に重大事件をまとめれば、次のようになる。

〈一九一九年（大正8）

パリ講和会議。日本、国際連盟の規約に「人種差別撤廃」盛り込みを計るが、「アングロサクソン連合」の妨害により失敗。

旧ドイツ領「南洋諸島」日本の委任統治領に。

寛城子事件。

一九二〇年（大正9）

尼港事件。

第十四回総選挙で政友会大勝利。

間島事件。

一九二一年（大正10）

宮中某重大事件。

ワシントン軍縮会議始まる。

裕仁皇太子（のちの昭和天皇）ヨーロッパ歴訪の旅に出発。

原敬首相暗殺さる。

一九二二年（大正11）

ワシントン軍縮会議終わる。李晋「怪死」事件。〉

このなかで、間島事件、宮中某重大事件、李晋「怪死」事件については未解説である。未解説というならワシントン軍縮会議、裕仁皇太子ヨーロッパ歴訪の旅についてもそうだが、後者はいずれ「大正外交の展開」編で扱うこととし、前者の三つの事件をここで解説しよう。

おそらく読者のみなさんは、宮中某重大事件ならば聞いたことがあっても、他の二つ、とくに李晋「怪死」事件については知らない方のほうが多いのではないかと推察する。しかしこの事件、当時の日本人にとっては尼港事件などと同じく、「日本人なら知らない人はいない」ぐらいの悲惨な事件だった。それが現代では普通の年表にはまず載せられていない。

おわかりだろう、またしても左翼学者オールドアカデミアの陰謀である。つまり、大日本帝国の悪は極端に誇張するが、中国や朝鮮やソビエトの行為は美化するか都合の悪いものは消し去る、というやり方である。しかも、この三つの事件は相互に関連があるのだ。

では、まず間島事件から述べよう。

〈間島事件 かんとうじけん

一九二〇年（大正九）十月初頭、朝鮮と境を接する中国東北地方（満洲）の間島で、日本の在琿春領事館が襲撃された事件。琿春事件ともいう。日本側は「不逞鮮人等カ支那馬賊及ヒ過激派露人ト提携シテ遂行シタルモノ」とし、朝鮮側の一資料（『韓国独立運動之血史』）は、これを日本側に誘惑された馬賊によるものとしている。当時の日本の原敬内閣は、十月七日閣議を開き、領事館および居留民保護を名として、中国側の諾否にかかわらず「自衛的措置」として軍隊を派遣することを決定した。これに対して中国政府は十一日付公文で反論したが、日本政府は十四日に声明を発表し、間島出兵を強行した。そして十二月、日本政府は間島地方の治安維持を理由に警察分署を設置することを要求し、十二月二十九日、中国側不承認のまま警察分署を開設し、中国領土内に日本の警察力を強化した。その後、翌二一年一月には日本軍は撤退したが、間島における朝鮮人の抗日運動、中国政府の日本人取締りは強化されて、事件が続発した。とくに三〇年（昭和五）四月、中国共産党の李立三路線の影響のもとに朝鮮人共産党員による「全満暴動委員会」が成立すると、日本領事館・警察分署・居留民および中国人地主に対する武装暴動が計画され、五月三十日から三十一日には竜井・頭道溝を中心に数百人による日本領事館などの襲撃が実行され（間島五・三〇事件あるいは間島共産党暴動）、つづいて七月三十一日から八月一日にかけて敦化を中心に広範囲にわたる暴動が実行された。これに対して中国側の奉天政権（責任者張学良、間島を管轄したのは吉林の張作相）は、共産党員取締りを理由として朝鮮人一般に対する統制を強化し、日本側との対立を深めていった。〉

（『国史大辞典』吉川弘文館刊 項目執筆者宇野重昭）

じつはこの間島事件に関する記述は、左翼学者オールドアカデミアがやるような一方的な偏見による公平を欠いた記述とはまったく違う。たとえば、手元にあるオールドアカデミアの巣窟とも言える岩波書店が発行した『日本史年表』（第5版 2017年刊 歴史学研究会編）では、一九二〇年十月二日」の項に「琿春の領事館、朝鮮人らの襲撃で焼失、日本軍、多数の朝鮮人を虐殺（間島事件）」とある。これを見れば、多くの日本人は「間島事件」とは、一言で言えば「日本軍の朝鮮人虐殺事件」だと誤解するだろう。

しかし、もう一度『国史大辞典』の記述を読み返していただきたい。これは公平に事実の経過を中心に淡々と述べている。当時日本人が朝鮮人ゲリラなどを「不逞鮮人（不埒な朝鮮人）」と呼んだことも紹介している。差別語であることは間違いないが、当時日本はそういう言葉を使っていたのだから、それを紹介するのが事典の記述としては必要である。「朝鮮侵略」ではなく「唐入り」、あるいは「太平洋戦争」ではなく「大東亜戦争」と呼ぶべきなのと同じことだ。それが「歴史」だからである。

また、事件の「主犯」について「日本側に誘惑された馬賊によるもの」、つまり日本軍出兵を実現するための自作自演という説もあったこともきちんと紹介している。もちろん私はそうは思わない。自国の領事館員や民間人を犠牲にしてまで間島に出兵するメリットなど無い、と考えるからだ。

最大の敵は天皇家

この事件については、先に仕掛けてきたのは「朝鮮人」である。それも最初から領事館を焼き討ちするという、戦争行為いや予告無しだからテロ行為と言うべきだが、それを仕掛けてきたのである。当然多くの日本人が犠牲になった。非武装の外交官も民間人も犠牲になったのだから、これはむしろ「朝鮮人ゲリラによる日本人虐殺事件」なのである。

日本がこれに対して邦人保護のために軍隊を派遣したのは当然のことだが、中国側はそれを妨害し、なかでも中国共産党は朝鮮人をけしかけて、さらなる暴動つまり日本人虐殺を仕掛けてきた。日本軍がそれに反撃した結果、多くの朝鮮人が死んだとしても正当防衛であり、しかも相手はただの民間人では無くゲリラ兵だから虐殺でもない。おわかりだろう、これを真相とは真逆の「日本軍による朝鮮人虐殺事件」と印象づけるように記述するのが、左翼学者オールドアカデミアの手口なのである。

では、なぜこの間島事件を教科書などで大々的に扱わないのかと言えば、詳しく扱えば読者のみなさんがたったいま納得したように、「朝鮮ゲリラによる日本人虐殺事件」という真相がわかってしまうからだ。だから詳しくは扱わない。だが、年表のような記述を省略できる場所では、待ってましたとばかりウソ・デタラメをちりばめる。

歴史学者にとって真実を歪めることは最大の罪悪のはずだが、彼ら左翼学者オールドアカデミアは真実を探求することより、どんなデッチ上げを使ってもいいから日本の過去の悪を糾弾することが正義であり良心だと思っている。まったく度し難い連中である。

もう何度も述べたことで、古くからの読者は耳にタコができたかもしれないが、日本近現代史の「権威」とされている一橋大学名誉教授某は、「朝鮮戦争は韓国が仕掛けた侵略戦争だ」というデタラメを大学の教壇で堂々と教え、著書にも書いていた。その弟子たちは師匠の批判もせず、「北朝鮮が日本人を拉致しているなどというのは右翼の捏造したデタラメだ」と主張していた。そして真相があきらかになったいまも、彼らは過去の言動を反省せず謝罪もしない。

そういう連中が書く近現代史に「くれぐれも騙されないよう」とご注意申し上げておこう。

この流れでいけば、三つの事件のなかでなぜ「宮中某重大事件だけ自分は知っているのか」という疑問が湧いてきたとしても答えは得られるだろう。ちなみに、この事件についてGoogle Aiに聞いてみると、次のような答えが返ってくる。

〈「宮中某重大事件（きゅうちゅうぼうじゅうだいじけん）」とは、大正時代に起きた皇太子裕仁親王（後の昭和天皇）と、良子女王（後の香淳皇后）との婚約を巡る騒動のことです。

主な経緯とポイントは以下の通りです。

・騒動の理由：婚約内定後、良子女王の母方の実家である島津家に「色盲」の遺伝があるという疑いが生じました。

・反対派：当時の政界の実力者であった山縣有朋らが、遺伝問題を理由に婚約解消を画策し、宮内大臣らに圧力をかけました。

・賛成派・支援者：良子女王の父である久邇宮邦彦王や、右翼勢力の頭山満らが激しく反発し、大きな政治問題に発展しました。

・結末：1921年（大正10年）2月11日、宮内省が「婚約に変更なし」と発表したことで決着しました。山縣有朋はこの敗北により政治的権威を大きく失い、翌年に失意のうちに死去しました。

この事件は、単なる結婚問題にとどまらず、藩閥政治（長州閥）と反藩閥勢力の対立、さらには皇室のあり方を巡る権力闘争としての側面を持っていました。〉

おわかりだろう、左翼学者オールドアカデミアにとって最大の敵は天皇家である。その血筋に、正確に言えばこれから天皇家に嫁ぐ皇后候補に、「『色盲』の遺伝がある」という形で御成婚反対意見があったこと、しかもそれを主張したのが元老山県有朋であったことが、なにがなんでも天皇家を貶めたい左翼学者オールドアカデミアにとっては、じつに心地よいことだったからである。

ここで賢明なる読者は気がつかれたかもしれない。「自分が李晋『怪死』事件を知らない理由」である。そう、こちらは逆に左翼学者オールドアカデミアにとっては自分たちのウソ・デタラメをとおすのに都合の悪い事実だからである。

本編の「その（9）」で大正天皇の「御健康問題」に触れたとき、一九一八年（大正7）に皇室典範の一部が改訂され、皇族と王公族の婚姻が可能になったことを紹介しておいた。王公族というのは韓国併合によって大韓帝国皇帝一家が与えられた称号であるが、さっそくこの規定が活用され「通婚」が行なわれた。その結果、李晋「怪死」事件が起こる。

これは日本史上もっとも痛ましい事件の一つであるのに、現代の日本人はあまり知らない。

（第1483回に続く）

