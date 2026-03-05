「METAL GEAR SOLID Δ」よりスニーキングスーツ姿の「ネイキッド・スネーク」がリボルテックで近日予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.】 3月5日 公開
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.」の予約受付を近日開始すると発表した。
今回立体化するのは「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に登場する「ネイキッド・スネーク」がスニーキングスーツを装備した姿。「MGSΔ」でリファインされた表情や、メタリック感と繊維のシワが混在する独特なスーツの質感を再現している。画像ではコンバットナイフとM1911を構える姿を確認できる。
「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」は2025年に発売されたサバイバルステルスアクションゲーム。2004年に発売された「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」を基に、最新のグラフィックスやサウンド表現によってリファインした作品となっている。
(C)Konami Digital Entertainment