2026年3月3日、東京・上野の日本学士院会館で行われた「日本学術振興会育志賞」の授賞式に出席された秋篠宮ご夫妻。若手研究者を支援するために設立された授賞式で受賞者と交流された。秋篠宮ご夫妻は式典後には記念茶会に出席し、受賞者のテーブルをまわって交流した。

【写真】紀子さまのペールブルーコーデ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」なども

紀子さまは上品で清潔感のあるペールブルーのセットアップを選ばれていた。淡い水色でありながら、エレガントで凛とした印象を与えるのは、ジャケットのデザインによるもの。

襟元は緩やかな曲線を描くタキシードカラーで、格式を感じさせるつくりだ。式典やセレモニーにもふさわしいかっちりとした印象を保ちながら、女性らしいやわらかさも感じさせる一着となっている。そして、襟の縁のラインが縦のラインを強調し、さりげなくスタイルアップ効果を生んでいる。

また、紀子さまの黒髪はパステルカラーを引き立てており、ハーフアップにすることで、顔回りがすっきりし、きちんと感がありながら、堅すぎないスタイルにしている。

ペールブルーの穏やかな色味と、フォーマルにふさわしいシルエット、そしてヘアアレンジが、甘すぎず堅苦しすぎない絶妙なバランスを生み出している。若手研究者を応援する場に寄り添うコーディネートと言えそうだ。