殴る方も殴る方だが……。

角界を震撼させている伊勢ケ浜親方（34=元横綱照ノ富士）の弟子暴行事件。酒席で伯乃富士（22）を殴り、自ら相撲協会に報告。現在は処分待ちだ。

暴行に酒瓶が使われたという報道もあり、伯乃富士は顔面が腫れあがって左目は開けられないほどだという。8日初日の3月場所は休場が濃厚。伊勢ケ浜親方は暴行が発覚した当日、「足の靱帯が切れている」と説明したものの、角界では「これまで休場に関するウワサは一切なかった。顔の腫れが引くまで外に出さないつもりだろう」と、もっぱらだ。

伯乃富士は2022年、元横綱白鵬が率いる宮城野部屋に入門。当時から「天才」の呼び声が高く、相撲技術は一流。先場所まで4場所連続で金星を獲得している。一方、入門前から痛めていた左肩を含めてケガが多く、返り入幕だった昨年1月場所を最後に、2ケタ勝利がない。

親方のひとりは「相撲に関しては特に言うことはないのだが……」と、こう続ける。

「酒癖と女癖の悪さは協会内でもウワサになっていましたからね。酔っぱらうと女の子にちょっかいをかけ、嫌がられてもしつこく……という話は耳に入っている。今回の酒席でも、師匠のタニマチがお気に入りの女性を連れてきたところ、執拗に絡んだそうです。女性にだらしない力士は何人も見てきましたが、さすがに師匠の目の前でタニマチの女に手を出すなんて、そんなバカは前代未聞ですよ」

宮城野部屋出身という点も、無関係ではなさそうだ。

「師匠だった白鵬は自宅が別にある『通い』の親方。師匠の帰宅後は監視の目がなくなり、弟子はやりたい放題だった。宮城野部屋閉鎖の発端となった北青鵬（すでに引退）の暴力問題も、起こるべくして起こった。そんな部屋だから、弟子の教育もおざなり。伯乃富士も以前から才能を鼻にかけるところがあり、『アイツはまともに挨拶もできないのか！』と、他の親方を怒らせたこともある」（前出の親方）

だからといって酒瓶でボコボコに殴られるいわれはないが、伯乃富士にも非があったことは間違いなさそうだ。

◇ ◇ ◇

角界に大きな衝撃を与えた今回の一件だが、どうやら伊勢ケ浜親方と“転籍組”の弟子たちとの間にはもともと火種がくすぶっていた。「無理やり改名」「白鵬との因縁」が絡んでいるそうだが…。いったいどういうことか。

