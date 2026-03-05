優美なお手振りは、千年の都でも多くの人々を魅了した。秋篠宮家の長男・悠仁さまが私的に京都を訪問されたのは2月26日、27日のことだった。

「明治天皇陵を参拝されたほか、昨年9月に行われた成年式で装束をお召しになった際に関心を持たれたという、西陣織の織元も見学されました。悠仁さまは機織りを体験し、非常に器用にこなされたそうで、関係者を驚かせていました。往復には新幹線を使われ、京都駅のホームでは居合わせた利用客らに、にこやかに手を振られていたのが印象に残りました」（宮内庁関係者）

お一人での公務が板についてきた悠仁さまが次に向かわれるのが、「北の大地」だ。3月5〜7日の日程で北海道を訪問され、6日まで留寿都村で開催されている「世界スキーオリエンテーリング選手権大会」を、母の紀子さまと一緒にご覧になる。

「お二人は子供が参加する競技にも関心をお持ちのようで、『こどもチャレンジスキーオリエンテーリング』の視察や『るすつ子どもセンターぽっけ』のご訪問も予定されています。悠仁さまと子供たちとの交流が見られるのではないでしょうか。

紀子さまは5日の夜、都内で別の公務のご予定があるので、夜遅くに北海道入りされるといいます。悠仁さまは先にお一人で現地入りされ、関係者からの挨拶を受けられるようです」（皇室記者）

スケジュールの都合上、先に到着された悠仁さまに紀子さまが合流される形となっているが、当初この公務には紀子さまだけが足を運ばれる予定だったという。

「それが一転、直前になって悠仁さまも同行されることが決まりました。前後の予定が立て込んでいた紀子さまを慮り、大学が春休み期間に入っていた悠仁さまが自ら手助けを申し出られたようです。子供たちとの懇談は、若い悠仁さまが一緒の方が盛り上がるでしょうし、お二人でのご出席に関係者は大いに喜んでいるそうです」（前出・皇室記者）

さらにスキー自体、悠仁さまにとってはなじみ深い。

「悠仁さまは幼い頃から何度もゲレンデに足を運ばれています。9才のときには、ご家族で長野県栂池高原スキー場へ出向かれました。当時からお一人でリフトに乗り、インストラクターに続いて軽やかにシュプールを描かれていました。

大学生になられたいまも変わらずスキーを楽しまれていて、今年1月には大学のサークル仲間たちと一緒に、群馬県内にあるスキー場へ泊まりがけでお出かけに。上級者コースを軽やかに滑り降りられるなど、見事な板さばきを披露されていました。

それだけに今回のご訪問中に悠仁さまのスキー姿を国民たちに見せてはどうかという声も宮内庁内で上がったそうです。とはいえ警備体制を整えるのは簡単ではないですし、万一、けがをされてしまったら、4月に再開する大学生活にも支障をきたしかねませんから、慎重に検討したようですね」（前出・皇室記者）

ゲレンデからのまばゆい照り返しが、より悠仁さまを輝かせる。

