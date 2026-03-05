暴落時にあわてて売ってはいけない――。投資の世界でよく語られるこの基本原則。平時であれば「そんなこと言われなくてもわかっている」という人も多いでしょう。しかし、地政学リスクが高まり“平時”が揺らぐいま、よりいっそうの注意が必要です。66歳男性の事例をもとに、定年後の資産運用に潜むリスクをみていきましょう。※個人の特定を避けるため、事例は一部脚色して記事化しています。

現役時代は定期預金ひと筋…“慎重派”だったシンヤさん

現在66歳のシンヤさん（仮名）。長く勤務した中堅化学メーカーでは営業部長として活躍し、現在は妻と2人暮らしです。34歳のひとり息子は就職を機に家を出ており、家庭を持っています。

シンヤさんは「元来自分は、石橋を叩いて割る慎重なタイプだった」と言います。現役時代は「投資はギャンブルのようなものだから」と一切触れておらず、地道に定期預金だけで資産を増やしてきました。また当時は、預けていた郵便局の利率が5％超と、リスクを取らなくても着実にお金が増えていく時代だったこともあり、シンヤさんは「元本保証の定期預金こそ正義だ」と信じて疑わなかったそうです。

そんなシンヤさんは、60歳で定年を迎えたあとも嘱託社員として5年間勤務を継続。その結果、65歳の誕生日を迎えた時点で、退職金と貯蓄を合わせて3,500万円の資産がありました。

普段は倹約志向のシンヤさんですが、年に数回だけは“財布の紐が緩む瞬間”があります。それが、愛する孫へのプレゼントと、年に1度の妻との海外旅行です。

「あれこれ散財しているわけでもないし、これくらい大丈夫だろう」

普段は堅実に生きながら、ときどき妻や孫と贅沢をする……シンヤさんはそのような日々に心から満足していました。

“暇”から生まれた冒険心

しかし、定年後の時間を持て余す日々に、「なにか新しいことに挑戦したい」と冒険心が芽生えはじめたシンヤさん。

ちょうどその頃、世間は「新NISAブーム」に沸き、テレビや新聞でもよく取り上げられていました。

若い頃と比べて雀の涙ほどしかない定期預金金利に嘆いていたシンヤさんは「みんなやっているし、NISAならできるかもしれない」と、新NISAを活用した投資を始めることにしました。

シンヤさんがNISAを使って投資した商品は

新NISAには、120万円が上限のつみたて枠と240万円が上限の成長投資枠があり、シンヤさんはこのうち「成長投資枠」を使い、ネットやテレビの特集で人気ランキング上位にある「米国型ETF」や「高配当株ファンド」を選択して投資をはじめました。

しばらくは順調だったが…

新NISAを始めてからしばらくは順調そのものでした。だんだんと増えていく評価益に一種の快感を覚えたシンヤさんは、1年あまりで約600万円分を投資信託につぎ込んだそうです。

しかし……2025年4月、米トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」のかけ声とともに株価が急落。

「これは一時的なものだ」と自分に言い聞かせますが、アプリを確認するたびに目減りしていく資産。しだいにアプリを開くことすら苦痛になっていきました。暴落からわずか数ヵ月で含み損は180万円を超え、眠れない日々が続きます。

「あれ、まだ起きてたの？」

なにも知らない妻との会話中も、シンヤさんの頭には「評価損180万円」の文字が消えません。そのような日々が数日続いた結果、追い込まれたシンヤさんは「これ以上資産が減ったら取り返しがつかない」と、すべてを損切り（解約）する決心を固めたのでした。

投資額600万円に対し、180万円の実現損……損失率は30％にのぼり、これまで堅実に生きてきたシンヤさんにとっては大きな痛手となりました。

“なんとなく”が一番危ない…投資の原則

NISAに限らず、投資には大きく分けて下記の2つの考え方があります。

・売買をせずに積み立てを続ける「コア投資」

・数ヵ月単位で値動きを見ながら利益確定を狙う「サテライト投資」

この基本を理解しないまま「みんながやっているから」と流行に乗って投資を始めしまうと、特に昨今のような不測の事態において動揺し、大きな損失を被ってしまうリスクが高まります。

ハイリスクであっても、ローリスクであっても、「絶対に儲かる投資」はありません。だからこそ、日々のなかで情報収集に努め、場合によっては専門家の助言を仰ぐなどしながら、正しい知識を身につけることが不可欠です。

妻に発覚…シンヤさんの「その後」

2020年以降、米国株は好調です。今回の事例における「トランプショック」のような事態になっても、過去の傾向では数日〜数週間で上昇基調に戻るケースが多く見られました。

もっとも避けたいのは、シンヤさんのようにこの“異常事態”にうろたえ、衝動的に「狼狽売り」をしてしまうことです。

シンヤさんは180万円という大金を失っただけではなく、投資の失敗がバレて、妻からの信用までをも失うことに。真面目な性格ゆえに老後資産が減っていくことへの強い恐怖があり、さらに定年後であったことから「もう働いて取り返すことはできない」という不安が、損切りを急がせたのでしょう。

180万円というと、夫婦2人の“数年分の海外旅行費”です。シンヤさんが生きがいにしていた「年1回の海外旅行」は、当面おあずけとなりました。

工藤 崇

株式会社FP-MYS代表

FP（ファイナンシャル・プランナー）

IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）