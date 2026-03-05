無添加信仰がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】お子さんはマクドナルドのハンバーガーが大好き！

きっかけになったのは2児の母であるのりぴさん（@snsn24513）が



「保護者会で園長先生の無添加の食事を子供に与えましょう！玄米ご飯！白砂糖危険！など貴重なお話を聞き、流れるようにマックへ…」



と紹介したエピソード。



玄米ご飯が栄養があるのはわかるし、白砂糖の摂りすぎが身体によくないのはわかる。しかし食べ盛りの子供にとってハンバーガーなどのカジュアルな食事もとびきりのご馳走であることも事実だ。



SNSユーザー達から



「理想郷に住んでるんじゃなく 現世に住んでるんだから 普通に周りで人気あって 自分も美味しいって思えてるもの食べて 育つのが幸せだよ」

「息子の同級生にも漫画ゲームお菓子禁止の子がいるけどうちに来てゲームしまくってポテチドーナツ食べまくって満足そうに帰ってる。 最初会った時は無気力で変に大人びてて性格捻くれてたけど、今は明るくてヤンチャな子供っぽくなった。 お母さんは自然派子育てうまくいってる！って満足気だけど。」

「私の友人の医師の名言に『食育やバランスの整った食事について熱く語った帰りに食べる二郎はびっくりするくらい美味い』というものがあります。」



など数々の意見が寄せられた今回の投稿についてのりぴさんにお話を聞いた。



ーー園長はどんな方なのでしょうか？



のりぴ：園の方針を明確に示しながら、園を牽引している方という印象です。無添加、自然派志向の考えを重視し、話し方は穏やかですがいわゆる「幼稚園の先生」らしさとは異なる印象があります。



ーー園長の考えについてどう思われますか？



のりぴ：「理想はそうだけどなかなかその通りにはいかない…」というような気持ちで毎回聞いています。



園長先生が子供の成長や未来を思って自然食品のことや食生活について説いてくださっているのは勿論理解していますし、感謝しているのですが、息子も幼稚園や習い事でお友達やいろんな人と関わって社会を知っています。お菓子やジュース、それこそマックなど外食の楽しみを知っているのに、それを我慢させるのは子供も親も厳しい部分があると感じます。私としてはたまのお楽しみのような感じで特段禁止にはしていないです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



のりぴ：ものすごいスピードでバズったので驚いております。共感してもらえたのは同年代のパパママが多かったのかなと思いました。いろんなご意見もあり夫婦で読んでいます！



◇ ◇



近年、給食に無添加食材、オーガニック食材を導入する施設は増えているようだ。たしかに小さな子供には安全な食事を摂ってほしいものだが、無添加・オーガニックをうたう食材に制限するのは現実的でなく、盲目的に追及すると失うものがあるのも確か。のりぴさんのエピソードについて、読者のみなさんはどのように感じるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）