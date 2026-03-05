〈井上尚弥戦目前〉中谷潤人、16歳で涙の国際電話…父の一言「この会話の目的はなんだ？」が“負けない男”を作った

今年5月、東京ドームでの“モンスター”井上尚弥とのメガファイトを控える、ボクシング世界3階級制覇王者・中谷潤人。世界チャンピオンになるため15歳で単身渡米した異色の経歴は広く知られるが、実はそのアメリカ生活中に一度だけ、泣きながら父に国際電話をかけたことがある――。

【画像】ついに対戦する井上尚弥と中谷潤人

ノンフィクション作家の林壮一氏が上梓した話題の書籍『超える 中谷潤人ドキュメント』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「潤人は泣きながら国際電話をかけてきました」

プロデビューを目前に控えた16歳の中谷潤人は、アメリカで挑んだアマチュアの大会で判定負けを喫した。その日を、父・澄人は鮮明に覚えている。



「大泣きというほどでもないのですが、潤人は泣きながら国際電話をかけてきました。あんな弱い潤人は初めて、というものでした。そこで私は『この会話の目的はなんだ？ 自分がアメリカ行きを望んで、やっているんやろ』と応じたんです。



キツい言葉だったかと思います。ただ、涙が出るということは、まだやりきっていないと感じました。努力して失敗するのはいいと思うんです。でも、悔いだけは残してほしくない。



本当に死に物狂いでやりきって向こうが一枚上手だったなら、負けても涙は出ないだろうと。そういう人生を送れと。あえて嫌われ役になろうと思いました」



電話を切る前、中谷は父に「プロでは絶対に負けない」と誓った。



アメリカで闘ったアマチュア戦は４試合。そのラストマッチとなった16歳９カ月のファイトで敗れた。日頃からスパーリングを重ねていた、全米ランキング上位の選手が相手だった。



中谷は自信を持っていたが、序盤の２ラウンドでポイントを失い、最終ラウンドを取り返すも勝利には届かなかった。中谷自身はこう振り返る。



「当時、両親はお好み焼き店を営んでいて、（店内に）試合のポスターを張って、お客さんたちから応援して頂いていたんです。だから、真っ先に報告しなければと思って電話しました。



父からは厳しい言葉をかけられましたが、それ以上に優しさを感じました。結果だけを見るのではなく、家族として自分が努力できるように支えてくれているんだな、と思えたんです。だから、絶対に家族を失望させてしまうのは嫌だな、絶対に避けたいな、という気持ちになりました」



――この挫折が、後の“負けないプロボクサー”中谷潤人を形づくる礎となった。



超える 中谷潤人ドキュメント

林 壮一

2026/3/5

1,870円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4087902228

ボクシング世界三階級制覇王者・中谷潤人――。

本人はじめ家族、日米の多数関係者に取材を重ね、

その強さの源泉に迫る渾身ノンフィクション!



全米最悪の犯罪多発地域で名トレーナーに師事、拳ひとつで道なき道を歩んできた孤高の逆輸入ボクサーのリングに懸ける想い、家族との絆、かつての名王者との交流、そして運命の頂上決戦へ――。



【内容】

序章

第1章 ロスアンジェルス

不法移民からトップトレーナーへ/両親の涙/ルディ/チカニート

第2章 モンスター

井上尚弥/田口良一/田口の予想

第3章 脅威(Menace)の街、サウスセントラル

ある少女の死/BLAXICAN/哀切を極めた名チャンプ

第4章 頂上決戦へ

モンスターの呼びかけ/異常が日常に/ノート

第5章 フィラデルフィアでアーティスト宣言

世界ヘビー級チャンピオンとの出逢い/ロッキー・ステップス/チャンプ同士の絆/ジョー・フレージャー像/美術館/最終日/親子

第6章 カウントダウン

井上尚弥の前座で/ティムの目/師の見解

終章

モンスターからダウンを奪った男/オーソドックス/自己との対話/リヤドでの前哨戦を終えて