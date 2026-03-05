ラームの計らい？ 中東で足止めのLIV8選手が無事香港に到着！
5日開幕のLIVゴルフ香港に出場する選手8名が、米国とイスラエルのイランへの攻撃の影響を受け中東で足止めされていたが、無事開幕前に目的地へ到着した。
【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
動けなくなっていたのはリー・ウェストウッド、ローリー・キャンター、サム・ホースフィールド（すべてイングランド）、アドリアン・メロンク（ポーランド）、トーマス・デトリー（米国）、カレブ・サラット（米国）、トム・マキビン（北アイルランド）、アニルバン・ラヒリ（インド）の8名。数名はオマーンのマスカット空港からタイ経由で香港へ、また数名はドバイから直行便で香港行きを予定していたという。しかしタイ行きの3日（火）の便はキャンセルに。翌日に遅延となったがそれも飛行する保証はなかった。米ゴルフマガジンによると、この事態を受けジョン・ラーム（スペイン）がオマーンから香港行きのプライベートジェットを手配。陸路でドバイからオマーンに移動した選手を含め7名が同機で無事香港入りを果たした。中東では多くの民間機の離発着がキャンセルになっており、空港が閉鎖されているところも伝えられている。LIVゴルフでは万が一選手が到着できなかった時のために、補欠の出場選手も用意されていた。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフ 今季日程とここまでの優勝者
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
「LIVはお金だけ」発言で波紋 スペインの25歳がPGA出場へ
LIVへつながる国際ツアー…千葉で無料観戦もできるらしい！ 4月のインターナショナルシリーズ日本大会の出場選手も一部発表
＜速報中＞渋野、原ら出場！ 米女子中国大会リーダーボード
【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
動けなくなっていたのはリー・ウェストウッド、ローリー・キャンター、サム・ホースフィールド（すべてイングランド）、アドリアン・メロンク（ポーランド）、トーマス・デトリー（米国）、カレブ・サラット（米国）、トム・マキビン（北アイルランド）、アニルバン・ラヒリ（インド）の8名。数名はオマーンのマスカット空港からタイ経由で香港へ、また数名はドバイから直行便で香港行きを予定していたという。しかしタイ行きの3日（火）の便はキャンセルに。翌日に遅延となったがそれも飛行する保証はなかった。米ゴルフマガジンによると、この事態を受けジョン・ラーム（スペイン）がオマーンから香港行きのプライベートジェットを手配。陸路でドバイからオマーンに移動した選手を含め7名が同機で無事香港入りを果たした。中東では多くの民間機の離発着がキャンセルになっており、空港が閉鎖されているところも伝えられている。LIVゴルフでは万が一選手が到着できなかった時のために、補欠の出場選手も用意されていた。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフ 今季日程とここまでの優勝者
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
「LIVはお金だけ」発言で波紋 スペインの25歳がPGA出場へ
LIVへつながる国際ツアー…千葉で無料観戦もできるらしい！ 4月のインターナショナルシリーズ日本大会の出場選手も一部発表
＜速報中＞渋野、原ら出場！ 米女子中国大会リーダーボード