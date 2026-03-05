全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は絶景を望む山の頂で冬の間だけ提供される体温まる至高の一杯を紹介します。

【高濱優生乃アナウンサー】

「冬の澄んだ空気が広がる弥彦山。こちら山頂まで登った先に体が温まるグルメがあるということで、さっそく行ってきます」



特別なグルメを味わえるのは標高634mの弥彦山山頂。その店を目指し、ロープウェイに乗り込みます。





【高濱優生乃アナウンサー】「どんどん上がっていっていますが、かなり空気もひんやりと冷えてきました。登った先にごちそうがあると思うとわくわくしますね」ロープウェイから望む美しい越後平野の景色を堪能しさらに階段を上った先には…【高濱優生乃アナウンサー】「すごい、すぐ左手にカウンターが。らーめん頂、冬季限定と書いてあります。良い香りが漂っています」山頂にあったのは、冬限定で営業するラーメン店、その名も『ラーメン頂』。登山シーズンに人気のパノラマタワーが休業する冬の間も多くの人に山頂で楽しんでほしいと2年前から営業を行っています。【ラーメン頂 高山裕美さん】「とても気温が低くなるので、少しでも体を温かくしてほしい」スープは、味噌をベースに鶏ガラなどの出汁を合わせ、中太のたまご麺を絡ませます。そして、一番のこだわりは自家製のチャーシュー。【ラーメン頂 高山裕美さん】「越後もち豚を使用しているので、分厚く切ってもやわらかい食感が楽しめる」仕上げにピリッと辛い特製味噌をのせれば〈やひこ辛みそら～めん〉の完成です。【高濱優生乃アナウンサー】「お～あつあつ。この特製の辛味噌、甘味もあって絶妙なバランスです。ピリ辛がまたいいですね。寒い冬にピッタリです」自家製のチャーシューも辛味噌をつけていただきます。【高濱優生乃アナウンサー】「とろけますね。上質でまろやかでやわらかいトロトロのチャーシュー、こだわりを感じますね。おいしい」天気の良い日には、東京スカイツリーと同じ634mの高さからの景色を眺めながら楽しめます。

この日も、湯気が上がる一杯をすすり、温まる観光客の姿がありました。



【訪れた人（東京から）】

「寒い中で食べると体が温かくなる。今、寒暖差で汗かいちゃっているんですけど」



【訪れた人（東京から）】

「寒かったからちょうどいい。辛みがちょうどいい。あと、寒いから温かくなる。先に体を温めて、それから観光しようかなと」



至高の一杯を味わい、店を出ると、佐渡島まで見通せる絶景が待っていました。



【ラーメン頂 高山裕美さん】

「自然を楽しんでいただいて、ひんやりとした空気の中で温かいラーメンを食べていただいて、体と心を温めて帰っていただきたい」



ラーメン頂は3月23日までの営業です。