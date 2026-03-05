3日、ブリーフィングのために米連邦議会を訪れたヘグセス国防長官/Kevin Dietsch/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米政権当局者は3日、連邦議会で非公開のブリーフィングを行い、イランのシャヘド型攻撃ドローン（無人機）は大きな脅威であり、米国の防空システムでは全ての迎撃は不可能だと述べた。ブリーフィングに関わった関係者が明らかにした。

ブリーフィングに関わった2人の関係者がCNNに語ったところによると、ヘグセス国防長官とケイン統合参謀本部議長は、これらのドローンが予想以上に大きな問題を引き起こしていることを認めた。当該のドローンは低空、低速で飛行することが知られており、この特徴により防空システムを回避する能力が弾道ミサイルよりも高い。一方ブリーフィングの内容に詳しい別の関係者によれば、当局者はドローンに対する懸念を軽減しようとも試み、湾岸諸国の提携国が迎撃用兵器を備蓄していることに言及したという。

イランとの戦争が激化する中、世界的なエネルギー危機の脅威が高まり、中東情勢が不安定化する恐れが出ている。当局者らのブリーフィングはそうした状況で行われた。トランプ大統領は3日、イランの軍事施設の大半が「破壊された」と述べ、新たな攻撃はイラン指導部を標的にしていると述べた。

ブリーフィングの内容に詳しい情報筋がCNNの取材に答えたところによると、当局者らは米国がイランの破綻（はたん）国家化をいかに阻止するかという質問には明確に回答せず、体制転換は付随的な目標だとの認識を示したという。議員への説明では、トランプ氏が最近示した目標が繰り返し語られた。具体的にはイランのミサイル能力と海軍を破壊し、核兵器開発への野望に終止符を打ち、過激派への武器供与を阻止するという内容だ。

ブリーフィングに詳しい情報筋によれば、当局者はイランの次期最高指導者の見通しについても言及しなかった。前最高指導者のハメネイ師は先週、米国とイスラエルによって殺害されており、トランプ氏は後継者候補の多くが今回の作戦で殺害されたと述べている。現在、後継者探しの複雑なプロセスが進行中だ。

この紛争がどれくらい長引くかについての見通しは、議員たちの間で大きく異なっている。アラバマ州選出の共和党上院議員トミー・タバービル氏によると、ルビオ国務長官を含むブリーフィング担当者らは、米国の紛争介入を3〜5週間で終結させるタイムラインを提示したという。これはトランプ氏自身の公式発言の一部に合致する。しかしミズーリ州選出の共和党上院議員ジョシュ・ホーリー氏は、終結が見込まれる日付について当局者らから具体的な言及はなかったとの見解を表明。「全く結論が出ていない印象を受けた」と語った。

下院民主党トップのハキーム・ジェフリーズ院内総務も、ブリーフィング担当者らは戦争が数週間続く可能性を示唆していたと明らかにした。

その上で「米国及び当該地域における米国の利益に対し、差し迫った脅威があったという証拠がない中で、なぜこの戦争を選択したのか、その決定の真意は何なのか、全く説明されていない」と指摘した。