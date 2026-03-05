なにわ男子・高橋恭平「念願の髪の毛染めた」黒髪イメチェンにファン歓喜 美容室で遭遇したボーイズグループメンバーとは「大人っぽさ増した」「美容師デビューしてる」

【モデルプレス＝2026/03/05】なにわ男子の高橋恭平が3月4日、自身のInstagramを更新。黒髪へのイメージチェンジを報告し、話題を呼んでいる。

◆高橋恭平、MANATOとの黒髪イメチェン披露


高橋は「念願の髪の毛染めたぁ」と報告。さらに「野生のMANATOに遭遇！なんでかわからんけど髪の毛をちょこっと一緒に染めさせてもらいました笑」と黒髪での自撮りのほか、BE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）の髪を染める様子を公開した。

続けて「黒髪になったことが嬉しすぎて仕上がり撮るの忘れてましたぁぁぁぁぁ」と動画も載せている。

◆高橋恭平の黒髪イメチェンに反響


この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「大人っぽさ増した」「まさかすぎる」「2度見した」「美容師デビューしてる（笑）」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）




