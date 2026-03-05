本田紗来、高校卒業式に姉・本田望結が訪問 記念ショットに「美人姉妹」「妹への想いが強くて感動」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントでモデルの本田紗来が3月3日、自身のInstagramを更新。姉で女優の本田望結との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸能三姉妹の末っ子「美人姉妹」21歳女優姉との卒業式記念ショット公開
紗来は「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです」とつづり、写真を投稿。制服姿で花束を持ち笑顔を見せる紗来に、肩を組み顔を寄せ、チェックのジャケットを着た望結が笑顔を見せた写真を公開している。さらに、紗来の頭を撫でる仕草の写真も披露し、仲の良さが披露されている。
この投稿に「ご卒業おめでとうございます」「美人姉妹」「仲良し姉妹の写真に癒やされる」「妹への想いが強くて感動」「可愛すぎる2人」「品のある姿」「綺麗なお姉さんになってる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能三姉妹の末っ子「美人姉妹」21歳女優姉との卒業式記念ショット公開
◆本田紗来、姉・本田望結との2ショット披露
紗来は「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです」とつづり、写真を投稿。制服姿で花束を持ち笑顔を見せる紗来に、肩を組み顔を寄せ、チェックのジャケットを着た望結が笑顔を見せた写真を公開している。さらに、紗来の頭を撫でる仕草の写真も披露し、仲の良さが披露されている。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に「ご卒業おめでとうございます」「美人姉妹」「仲良し姉妹の写真に癒やされる」「妹への想いが強くて感動」「可愛すぎる2人」「品のある姿」「綺麗なお姉さんになってる」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】