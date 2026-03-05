板野友美、広々自宅の家賃告白「買おうとすると10〜20億する」支払いは夫・高橋奎二選手と折半
【モデルプレス＝2026/03/05】元AKB48でタレントの板野友美が4日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。家賃の実額を明かした。
【写真】板野友美、オーダーメイド家具・ボルダリング…豪華自宅の様子
◆板野友美「家賃は夫と折半」
家賃が200万円を超える賃貸に住んでいると明かした板野は「家賃は夫と折半しています」と夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手と家賃を折半していることを口に。賃貸にした理由については「私も買うか悩んだんですけど、この広さの物件を買おうとすると10〜20億するので。『今子どもがいるからこの広さにしたい』とか『ここがいい』と思ったところに稼ぎを合わせていくみたいな」と状況に応じて住む家を変えられるようにしていると話した。さらには「会社もやっているので事務所としても使えるし、子どももいるので打ち合わせも家でできる」「事務所として使うと節税できる」とも語っていた。
◆板野友美、2021年に高橋奎二選手と入籍
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
