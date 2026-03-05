『サバエとヤッたら終わる』早坂啓吾が今度は”レス”の悩みを描く！ 等身大日常ラブコメ『俺たちってどうヤッてたっけ!?』が話題沸騰中！

当記事にはプロモーションが含まれています。

“レス”に悩める全男女に捧ぐ、日本文芸社発刊の等身大日常ラブコメ『俺たちってどうヤッてたっけ!?』第1巻、「LINEマンガ」「ピッコマ」等の電子漫画サイトで早くも話題沸騰中

セックスレス解消大作戦

もはや家族、気づけば「ヤり方」を忘れてしまった…！

レスは他人事じゃない！みんなぶつかる自分事

カップルなら一度は経験する「セックスレス」の壁を打ち砕くべく、あの手この手で、彼氏彼女を誘惑する！

大也と里乃は付き合って7年、同棲して5年、仕事も恋人との関係も順調でそろそろ結婚も考えるお年頃…。

順風満帆な二人が直面する大問題！ それはどんなに仲良しでも長く付き合えば付き合うほど起こってしまうセックスレス

タイミングを逃しに逃しまくり、レスになって2年…。ヤり方を思い出すべく、二人の煩悩まみれの頭脳戦が繰り広げられる

レス解消大作戦その１ ヤりたい里乃が大也を誘惑しようと自慢のGカップ谷間を見せつける！

ただ肝心の大也がエロのゲシュタルト崩壊を起こしてしまい…。

レス解消大作戦その２ ヤりたい大也はマンネリ解消のために里乃をラブホに誘いたい！

誘い方すら忘れた大也の情けない懇願でラブホに入ることに成功するが…。

『サバエとヤッたら終わる』の早坂啓吾が、ヤり方を忘れてしまったレスカップルにおくる『俺たちってどうヤッてたっけ!?』第１巻、大好評発売中

『俺たちってどうヤッてたっけ!?』第1巻書影 (C)早坂啓吾／日本文芸社

登録無し・無料で読める「ゴラクうぇぶ！」では１～３話＆最新話が読める！

日本文芸社が運営するマンガサイト「ゴラクうぇぶ！」は、毎週金曜日に更新中！会員登録不要・完全無料で楽しめるのが最大の魅力です。

ラインナップには『銀牙伝説ウィード』や『撲殺ピンク』といった同社の誇る人気タイトルが勢揃い。現在、話題作『俺たちってどうヤッてたっけ!?』も、第1～3話と最新話が無料公開されています。

手に汗握るサスペンスから切ない恋愛、そしてちょっぴりエッチな作品まで、大人の好奇心を刺激するタイトルが必ず見つかるはず。まずは「ゴラクうぇぶ！」で、至高の読書体験をお楽しみください。