まもなく開幕するワールドベースボールクラシック（WBC）。侍ジャパンの優勝に期待が膨らむが、西武、ロッテで活躍した元プロ野球選手のGG佐藤氏（旧称G.G.佐藤。以下、佐藤氏）は、第二回WBCの前年に開かれた北京五輪（2008年）の代表メンバーだった。2014年の現役引退以降は、数々の難関資格に挑戦し、見事に合格を手にしてきた。父が経営している会社や野球解説者として多忙なスケジュールをこなす中で、どのように勉強に向き合い、難関を突破してきたのか。佐藤氏の勉強法や、資格を活かして活躍を続ける現在の姿に迫った。（全3回のうち第3回）※2025年4月29日に配信した記事を再構成したものです。

ガッツポーズの練習から始めた試験勉強

資格の取得により、不動産の取り引きを幅広く行えるようになる宅建士の試験は、毎年10月3週目の日曜日に実施される。民法や宅建業のルールを定めた宅建業法、そして都市計画法などの法令上の制限や税金に関する出題が大半を占める。マークシート形式の50点満点の試験で合否が決められ、年毎に変動する合格点をクリアした上位15〜18％の受験者が、合格を手にする仕組みとなっている。

佐藤氏の父が代表を務める（株）トラバースで、土地の測量や地盤改良に取り組んでいた佐藤氏は、2018年4月の終わり頃に「将来はトランプ大統領のような不動産王になって、『GGタワー』のようなビルを建ててみたい」と思い立ち、宅建試験の受験を決意。

まずは宅建について描かれた漫画を見ながら情報を集め、その後は合格者の知人に勉強法を尋ねたり、自分に合った受験用の問題集や参考書を選んだりしながら、約半年後に迫った本番に向けて最短ルートを模索していった。

そして「最初から受かるイメージを持っていた」と話す佐藤氏は、本格的な勉強を始める前に、合格した時のガッツポーズの練習を始めることに。

「僕は最初に喜ぶことで、いつかその目標を達成し、喜べる日がやってくると信じていて、現役時代も本塁打を打った時の喜び方や、ヒーローインタビューの練習をしてから球場に向かっていました」と話す佐藤氏は、妻に毎日欠かさずに試験合格を伝え、快挙を喜ぶ習慣を欠かさなかったという。

興味があれば、やがて得意になる

「宅建は『どれだけ過去問を解いたかどうか』で合否が決まる試験ですから、多分誰でも受かるような気がします。正直に言うと、試験に落ちる人は過去問をやっていないか、本気で受かる気持ちがないか、そのいずれかだと思っています」

佐藤氏は“らしさ”を交えながら謙遜気味に話すが、同氏が受験した年の合格率は15.59％。合格点は例年よりも高い37点以上に設定されており、数字だけを見ればなかなかの難度と言えるだろう。

4年間ひたむきに野球に打ち込んだ法政大学では法学部に在籍していた佐藤氏だが、「周囲の力を借りて何とか卒業させてもらったので、学生時代は法律に触れたこともありませんでした」と、初学者と同然のスタートだったという。

だが、そのような手探りの状況においても、佐藤氏は持ち前のコミュニケーション力を駆使してさまざまな情報を集めたり、SNSで出会ったライオンズファンの宅建講師に疑問点を質問したりして、合格に向けた努力を絶やさなかったという。

「興味を持てたものは、だんだん得意なものに変わっていきますし、もし自分が本当に望む目標だったとしたら、決してやめることはないと思う。もし、途中で諦めてしまうのだとしたら、結局はその人にとって、心の底から成し遂げたい目標ではないのかもしれません。もし『飽きっぽい』とか『続かない』と悩んでいる人がいるのなら、まずは自分が何としてでも登りたい山を見つけて、そこに挑戦していくこと。その方が、結果として幸せな人生を過ごせるのではないかと感じます」と、個性的な言い回しで当時の試験に対する強い思いを振り返った。

平日5時間、休日には10時間の猛勉強

半年間の受験生活を「苦しさは微塵も感じず、楽しく過ごせた」と佐藤氏は話すが、その実情は極めて過酷だ。平日は出勤前と昼休み、そして終業後の空いた時間を勉強に費やし、合わせて5〜6時間に及ぶことも。休日になると開館とともに近所の図書館に出向き、陽が沈むまでの10時間ほど、参考書とひたすら向き合っていたという。

「僕が『勉強しよう』と思って近所の図書館を訪れると、日曜日なのに満室で、たくさんの人が真面目に勉強している姿を目の当たりにしたんです。その様子を見た時に『こんなに多くの人が、休日なのに勉強しているんだ……』ととにかく驚かされて。僕はそれまで野球選手として頑張ってきましたけど、それに引けを取らない努力をしている人がたくさんいることを初めて知り、『さらに頑張らなければいけないんだな』と思いましたし、自分自身を奮い立たせるきっかけにもなりました」

当時を振り返りつつ佐藤氏が続ける。

「僕は器用な性格でも、とりわけ暗記を得意としているわけでもないので、とにかく過去問を何度も解き直すことを重視していました。数をこなしていくうちにだんだん試験の出題傾向もわかってきて、徐々に点数も取れるようになる。地道な遠回りこそ、合格に向けた一番の近道だと思います」

緻密な計画を練りながら独学で勉強を進めていった佐藤氏に合格の秘訣を尋ねると、地道な復習に加えて、模擬試験への挑戦を挙げた。

野球で培った集中力

「僕は、本番を迎えるまでに予備校の模擬試験を全部で4回受けたんですけど、とある日のテストで、その中に一つだけ全く手を付けられない問題があって、試験後に答えを確認したんです。すると、本番で全く同じ問題が出題されて……。得した気分になりましたね（笑）。いつも同じことが起きるかどうかはわかりませんが、本番に近い雰囲気で試験に臨むと、思わぬ弱点や知らない情報を見つけられるかもしれない。合格に向けたヒントがあると思うので、できる限り挑戦してみることを僕はオススメしたいです」

思わぬ形で努力が報われた受験のエピソードを明らかにするのだった。

宅建試験には、法律の初学者にとっては難しく感じられる専門用語も多く見られ、佐藤氏と同じく約半年で合格する方ばかりではないのが実情だが、佐藤氏が一度も“エラー”をせずに合格を掴み取ることができた背景には、野球を通じて培った類い稀な集中力があると言っても良いだろう。

「たしかに妻や現役時代のチームメイトからは、『GG（佐藤）は集中すると、自分の世界に入り込むよね』と言われることが結構ありました」

そのように話す佐藤氏は、集中力に関する現役時代のエピソードを続けた。

「選手時代は、ベンチから出た瞬間に気持ちを切り替えて、『集中力を高めた時の俺は凄いんだ』と自分に言い聞かせながら打席に向かっていました」

ダルビッシュに苦戦

その高い集中力と、スコアラーと共に地道な分析を重ねたデータを意識しながら打席に向かい、相手投手と対峙していたと言うが……。いつも思い通りの結果が残せたわけではなかった。

「いろいろな投手と対戦しましたが、最も苦戦したのはダルビッシュ有投手（現、サンディエゴ・パドレス）でした。彼は変化球を7種類くらい持っていて、その全てが1級品ですから、対策を練るのが大変でしたね。しかもダルビッシュ投手は危険を察知する能力が凄まじくて、僕がバッターボックスでマウンドにいる彼と向き合った瞬間に、もう狙い球が見透かされたような感覚があるんです。だから、実際に打席に立ってみると、予想していたボールは一切投げてこない。でもランナーが溜まった場面で、『ここで絶対に投げてこないだろう』と思っていた緩いカーブを投げてくることもあって、対戦時には高いレベルの駆け引きが求められました」

2011年までは埼玉西武ライオンズ、イタリアでのプレーを経て2012年の秋には千葉ロッテで2シーズンプレーし、2014年に現役を退いた佐藤氏は、その後は父の克彦氏が代表を務める（株）トラバースに入社。同社の副代表や関連会社の代表として、測量、調査、地盤改良工事、不動産売買などに携わってきたが、2023年に独立し、現在は神奈川県藤沢市に拠点を置く（株）シロクマニアの代表として不動産業に携わっている。

ポジティブの原動力

「最初は『これまで野球を続けさせてくれた父親に恩返ししよう』という思いで入社し、測量会社の2代目として頑張っていくつもりでしたが、日々の業務と向き合っているうちに『また子供の頃のように、父の期待に応えていく人生を繰り返すのかな？』という思いがだんだん強くなって。父には申し訳ない気持ちもありますが、自分の人生を自身で切り拓いていけたらなと思い、独立を決意したんです。収入も減りましたし、安定とは程遠い生活をしていますが、とても充実した日々を過ごせていると思います」

今もさまざまな挑戦を続ける佐藤氏の背中を後押ししているのが、1年間プレーしたイタリアで仲良くなった知人に言われた印象的な言葉だ。

「イタリア人の知人と食事に出かけて何気ない会話をしている流れの中で、彼は『お前は仕事で結果が残せなければ、自分自身に価値がないと思っていないか？』と問いかけてきたんです」

佐藤氏が「確かに……。思い当たるところがあるな」と思いながら話を聞いていると、彼はこう続けたという。

「俺たちイタリア人は、自分に価値があると思っているからこそ、仕事で結果も残せるし、どんな時も陽気で幸せに過ごせる。佐藤とは考え方が逆なんだ。だから、佐藤ももっと自身の素晴らしい価値を認めて、自分をもっと褒めるべきだ。そして、大切な妻や家族がいて、美味しいものが食べられている目の前に幸せに感謝しなさい」

そんな佐藤氏の胸を熱くした言葉が、今もポジティブに生きる原動力になっているそう。

「僕はこれからもワクワクしながら取り組めることを見つけながら、自分自身の幸せに向かって突き進んでいきたいですし、ぜひみなさんにも自身で歩む道を選び、自分の期待に応えるような人生を送ってもらいたいです」と、今後に向けた意欲を語った。

