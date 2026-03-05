米株価指数先物 ダウ下げに転じる、原油再び上昇 クウェート沖で原油流出 米株価指数先物 ダウ下げに転じる、原油再び上昇 クウェート沖で原油流出

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 ダウ下げに転じる、原油再び上昇 クウェート沖で原油流出



東京時間10:32現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48730.00（-66.00 -0.14%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6876.75（+0.75 +0.01%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25146.25（+18.00 +0.07%）



米株は時間外でも上昇していたが、原油高を受け下げに転じている。



時間外でNY原油が一時1バレル＝76.80ドル台まで上昇。米国イラン戦争は継続する見通しのほか、イランがホルムズ海峡再開なら「生物兵器」を発射すると警告。英国海事貿易機関（UKMTO）によると、クウェート沖でタンカーが大規模な爆発に巻き込まれ、原油流出事故が発生したという。

外部サイト