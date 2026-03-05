米株価指数先物　ダウ下げに転じる、原油再び上昇　クウェート沖で原油流出

東京時間10:32現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48730.00（-66.00　-0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6876.75（+0.75　+0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25146.25（+18.00　+0.07%）

米株は時間外でも上昇していたが、原油高を受け下げに転じている。

時間外でNY原油が一時1バレル＝76.80ドル台まで上昇。米国イラン戦争は継続する見通しのほか、イランがホルムズ海峡再開なら「生物兵器」を発射すると警告。英国海事貿易機関（UKMTO）によると、クウェート沖でタンカーが大規模な爆発に巻き込まれ、原油流出事故が発生したという。