　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.16　7.67　8.65　8.30
1MO　9.46　6.50　8.47　7.49
3MO　9.46　6.43　8.58　7.61
6MO　9.48　6.55　8.67　7.72
9MO　9.56　6.73　8.80　7.87
1YR　9.54　6.84　8.86　7.96

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.34　11.81　8.45
1MO　9.01　10.22　7.75
3MO　9.25　9.91　7.76
6MO　9.41　9.87　7.84
9MO　9.52　9.94　7.98
1YR　9.57　9.96　7.99
東京時間10:22現在　参考値

ドル円はリスク警戒が一服で少し落ち着くも1週間物が10％超えと高め推移継続。