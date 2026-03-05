通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間１０％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 7.67 8.65 8.30
1MO 9.46 6.50 8.47 7.49
3MO 9.46 6.43 8.58 7.61
6MO 9.48 6.55 8.67 7.72
9MO 9.56 6.73 8.80 7.87
1YR 9.54 6.84 8.86 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.34 11.81 8.45
1MO 9.01 10.22 7.75
3MO 9.25 9.91 7.76
6MO 9.41 9.87 7.84
9MO 9.52 9.94 7.98
1YR 9.57 9.96 7.99
東京時間10:22現在 参考値
ドル円はリスク警戒が一服で少し落ち着くも1週間物が10％超えと高め推移継続。
1WK 10.16 7.67 8.65 8.30
1MO 9.46 6.50 8.47 7.49
3MO 9.46 6.43 8.58 7.61
6MO 9.48 6.55 8.67 7.72
9MO 9.56 6.73 8.80 7.87
1YR 9.54 6.84 8.86 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.34 11.81 8.45
1MO 9.01 10.22 7.75
3MO 9.25 9.91 7.76
6MO 9.41 9.87 7.84
9MO 9.52 9.94 7.98
1YR 9.57 9.96 7.99
東京時間10:22現在 参考値
ドル円はリスク警戒が一服で少し落ち着くも1週間物が10％超えと高め推移継続。