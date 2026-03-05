まもなくワールドベースボールクラシック（WBC）が開幕する。侍ジャパンの動向に注目が集まるが、西武、ロッテで活躍した元プロ野球選手のGG佐藤氏（旧称G.G.佐藤。以下、佐藤氏）は、第二回WBCの前年に開かれた北京五輪（2008年）の代表メンバーだった。

2014年の現役引退以降、GG佐藤氏は数々の難関資格に挑戦し、見事に合格を手にしてきた。父が経営している会社に勤務し、野球解説者としても多忙なスケジュールをこなす中で、どのように勉強に向き合い、難関を突破してきたのか。佐藤氏の目標に向かうモチベーションや、栄冠を手繰り寄せる原動力となったポジティブな考え方に迫った。（全3回のうち第2回）※2025年4月29日に配信した記事を再構成したものです。

「できる」、「やれる」、「きっと良くなる」 成功を手繰り寄せたプラス思考

佐藤氏のプロ野球やセカンドキャリアにおける成果は、その常に前向きな思考が手繰り寄せたといっても過言ではないだろう。

「長い間野球を続けられたという成功体験や、その積み重ねで生まれた多少の自信。そして、子供の頃に両親にかけられた前向きな言葉の数々が、僕のポジティブな考え方を引き出す一因になっているのでははないかと思います」

そのように話す佐藤氏は、両親にとにかく褒められ続けた幼少期のエピソードを明かす。

「僕は幼い頃から、両親に『お前は天才だから、必ずプロ野球選手になれる』とか、『この世の最高傑作だ』といった前向きな言葉をかけられて育ちました。対する僕も、その声がけを素直に受け止めながら、『いつか自分の夢を叶えられるんだろうな』と思って過ごしていたので、自分の夢が破れたり、失敗して終わったりするイメージが正直あまり思い浮かばないんですよ」

だが、大人になるにつれて徐々に褒められる機会は減り、ネガティブな言葉と対峙する場面も増えてくるように思われるが……。佐藤氏もそのような状況と無縁ではなかったそうだが、そんな時には自分自身に「できる、やれる、きっとよくなる」と何度も言い聞かせて、ポジティブなイメージを徹底的に叩きこむように習慣付けていたという。

とにかく長所を伸ばす

そして、子供と前向きに向き合う佐藤家の教育は、何かと感情的になりがちな子供の苦手分野においても徹底されていた。

「僕は小学校の時に勉強が全然出来なくて、理科か社会のテストで10点しか取れなかったことがあるんです。本来ならば怒られても仕方ない成績だと思いますが、僕の父はその答案を見ながら『正解出来たところはお前の強みだ』と言ってくれて。『完璧な人間はいないから、とにかく長所を伸ばして、足りないところは誰かに力を貸してもらいなさい。その代わりに誰かに応援してもらえるような人間になることを目指しなさい』と、励ましてくれたんです」

どんな時にも常に前向きな言葉とともに育った佐藤氏は、やがて2人の父親に。佐藤氏は自身の子供たちにも、かつての佐藤少年と同じように「生きているだけで最高だ」などの前向きな言葉を投げかけながら、毎日楽しく過ごしているというが……。佐藤氏が子供と接する時に意識しているのが、「子供たち自身が選択し、何事に対しても高いモチベーションで臨めるような環境を整えること」だという。

「先日、息子が『将来はのび太くんになりたい』という夢を語ってくれたんです。それに対して、僕は『おそらくドラえもんに出会うことはないだろうけど、他人を頼れることは素晴らしい才能だと思うし、のび太くんを目標にしたら、意外と良い人生が歩めるかもね』とだけ伝えて、あとは本人に委ねました。僕は、子供たちに全力でやりたいことに取り組んでもらいたいと思っているので、子供に何かを強制するのではなく、僕の知っている情報やヒントを参考にしながら、目指すかどうかは本人に決めてもらう。子供たちが主体的に考えながら、目標に向かって全力で頑張れることをとにかく大切にしているんです」

小学受験の弊害

だが、ときには子育ての方向性で、夫婦間で意見が食い違うこともあったそう。その一つが「妻の意向で受験を決めた」小学校受験だ。

本番前の模擬面接では、佐藤氏が受験校の名前を言い間違え、予備校の講師から「お子さんの足を引っ張らないで下さい」と本気で怒られたこともあったそう。本番では晴れて合格を手にし、「佐藤氏らしい一幕だった」という笑い話で事なきを得たが……。昨今の子供を取り巻く環境について、佐藤氏は複雑な胸中も口にする。

「子供たちがまだ幼い頃の受験は、親の意向が入りすぎているような気がしていて……。僕は失敗を通して学ぶこともあると思っているので、絶対に失敗しないように大人が補助して、学びの可能性を排除してしまうことに内心は不安を感じているんです。最近は、他人を傷つけない社会になりつつありますが、もしかしたら今の時代こそ、その対極にある野村沙知代さんのような人材が求められているのかもしれませんね」と、中学時代にプレーした港東ムースのオーナーで「世の中にある理不尽さのすべてを教えてもらった」と話す沙知代氏の名前を挙げて、昨今の社会状況に疑問を投げかけた。

北京五輪のエラーがあって良かった

「すべての答えは自分の心の中にあると思っている」と話す佐藤氏は、現役時代から今に至るまで、自分自身と向き合う時間を大切にしてきたという。何か気に留まったことがあるとすぐにペンを走らせ、日々の生活で感じた他愛もないことや、周囲への感謝の思い、さらには自分自身が目指す目標などを書き記し、その後の学びとしてきた。

だが、佐藤氏が自分の人生と向き合うのが嫌になってしまったタイミングが、人生で2回ある。その一つが、前年の活躍が認められて代表メンバー入りを果たした2008年の北京五輪だ。星野仙一監督が率いる日本代表に選出された佐藤氏は、慣れない左翼手を任されるも、準決勝の韓国戦と3位決定戦で計3失策を喫し、メダルを逃した責任を背負うことに。大会後にはSNS等で多くの誹謗中傷に晒された。

「99個の素晴らしい言葉と、たった1つの悪口を言われたら、どうしても目立つマイナスの言葉に引き寄せられてしまうので、一時は自分が消えてしまいたいくらいに落ち込んだこともありました」と当時の辛い日々を振り返るが、それでも翌年の2009年には打率2割9分1厘、25本塁打、83打点の活躍をマークし、改めて実力を示した。

「目の前のことに一生懸命向き合っているうちに、だんだん少し気持ちに余裕も出てきて、過去の自分にも向き合えるようになりました」

お前は勝利者だ

そのように話す佐藤氏の心の傷が完全に癒えたのは、北京五輪から12年が過ぎた2020年のこと。佐藤氏が中学時代に在籍していた港東ムースで縁のあった、野村克也氏の一言だった。

野村氏が亡くなる直前の2020年に、テレビ番組の収録で恩師との再会を果たした佐藤氏は、「北京五輪で記憶に残っているのは、星野（仙一）監督とお前だけだ。人の記憶に残ることがどれだけ大変で素晴らしいことがわかるか？ お前は勝利者だ。その経験を活かして生きていきなさい」と野村氏に声をかけられ、励まされたという。

野村氏はその後まもなくして84年の生涯に幕を下ろしたが、「野村さんの言葉をきっかけに目の前にある事実は1つでも解釈の仕方は無数にあり、それらは自分で選ぶことができることに気づかされて、自分の考え方が180度変わりました。だいぶ時間がかかりましたが、今では『エラーがあってよかったな』と心の底から思えるようになりました」と、再び自信を取り戻すことができた恩師の言葉に、感謝の思いを口にする。

人生の価値観が変わったイタリアでの日々

失意の北京五輪以降も活躍を見せた佐藤氏に、2度目の試練が訪れたのは、2011年秋のことだった。2010年には極度の不振で夏場に2軍降格を言い渡されると、9月には両肘と左肩のクリーニング手術も経験。再起を目指した2011年は、一度も一軍昇格を果たせぬまま、その年のオフに埼玉西武ライオンズから自由契約を通告された。

「この時は、五輪の時と同様に身体も心もボロボロで、野球が心の底から嫌いになりました」

一時はそのまま現役を引退し、別の道に進むことも考えたそうだ。しかし、「これまで長く続けてきた野球を嫌いなままで終えたくなかったので、野球人生の最後はとにかく野球を楽しみながら、自分なりの感謝の思いを伝えられたらと思った」という佐藤氏は、現役続行を決意。

悩み抜いた末に、イタリアのフォルティチュード・ボローニャとプロ契約を結び、海を渡ることとなった。

「その頃は、イタリア出身で『ちょいワルおやじ』と言われていたパンツェッタ・ジローラモさんが注目を集めていて、僕も憧れていたので興味のある国でしたし、陽気なイタリアで野球を楽しんでいたら再び元気を取り戻せるんじゃないかなと思って、海外挑戦を決めました」

大きな決断を下して足を踏み入れた異国・イタリアで過ごす日々は、「野球が人生の全てで、野球がうまくいかなければ自分の存在価値はないと思っていた」という佐藤氏にとって、発見の連続だったという。

五輪でエラーをしたこともちっぽけなことかもしれない

「イタリアには野球の存在すらも知らない人がたくさんいて、街の人から『サッカー以外のスポーツもあるんだ……』とか、『お前はジャパニーズなのに中田英寿（元サッカー日本代表・ボローニャにも在籍）じゃないのか…？』と言われることも少なくありませんでした」

そんな環境でプレーを続けていた佐藤氏は、徐々にかつての前向きな自分を取り戻し、やがて一つの結論を導き出すに至った。

「ほとんどの人が野球にあまり関心がない国で過ごしているうちに、これまで自分がとても狭い世界で生きてきたことにだんだん気付かされたんですよ。そこからは『五輪でエラーしたことも、自由契約を言い渡されたことも、世界的に見たら本当にちっぽけなことかもしれない』と思うようになって。『これまでは、野球が生活であり、人生の基盤そのものだったけど、もしかしたら、人生の大きな枠組みの上に仕事や野球があってもいいんじゃないのかな？』と考えを改めるきっかけを与えてくれました」

佐藤氏は、イタリアで1年間プレーした後、2013年には西武時代の恩師である伊東勉氏に誘われ、千葉ロッテマリーンズにテスト入団。勝負強い打撃でチームを牽引し、2014年に現役を退いた。佐藤氏がユニフォームを脱いだ後も、前向きに挑戦を続けられるのは、現役時代に出会った素晴らしい言葉の数々があったからなのかもしれない。

