カスタムIEM「4Pro-C」

アユートは、qdcのブランド10周年記念モデルとなるカスタムIEM「4Pro-C」を、3月6日より順次、受注開始する。このモデルは、2月6日に発売したユニバーサルIEM「4Pro」のカスタムIEMモデル。価格は121,000円。

qdcブランド10周年を記念し、培ってきた技術革新を経てアップデートした全カスタムメイドBAによる4BAドライバーを搭載。サウンドチューニングに参加したプロフェッショナルやオーディオ愛好家の要望も踏まえ、約1年半にわたり改良を重ねて完成したという。

「演奏家のニーズを徹底的に考慮しつつ、音楽愛好家が1台で複数の用途を実現したいという要望を同時に満たすとともに、チューニング変更手順を独自のテクノロジーで簡素化、従来のHifi、Studio、Liveの3つの傾向を統合し、サウンドの最適化と強化をした」という。

独自テクノロジーの「シングルロッド連動フィルター」を採用。リスニング用の「Hifi」/スタジオモニター用の「Studio」/ライブモニター用の「Live」を、1つのスイッチで切り替えられる。

新開発の銀メッキ4C単結晶銅ケーブルを採用。耐久性と取り回しの両立、ロスの少ない伝送とニュートラルなサウンドを同時に実現したという。プラグ部には、新開発したスクリューロックタイプで、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスが切り替えられる2in1マルチプラグになっている。3.5mm/4.4mm共にL字型プラグ。

10周年記念モデルとして、豊富な付属品と、新開発のキャリングケースが付属。特別な新パッケージで販売される。

周波数帯域は10Hz～30kHz、入力感度は105～108dB SPL/mW。インピーダンスは10～23Ω。