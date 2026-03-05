糖質、脂質、タンパク質。言わずと知れた、三大栄養素である。だがそれ以外で、いま医療界で注目されている栄養素がある。亜鉛だ。とりわけ高齢者にとって、若々しさを保つためには亜鉛の適切な摂取が必要不可欠。そのすごい健康効果と上手な取り方を解説する。【児玉浩子/帝京平成大学健康科学研究科健康栄養学専攻特任教授】

今や60代、70代、80代といっても、みなさんとても若々しい。その年代の昔のイメージと違って、アクティブに、好奇心豊かに、活動されている方が多いように思います。人生100年時代という言葉を出さずとも、「まだまだこれから」と楽しい計画をたくさん立てている方は少なくないことでしょう。

児玉浩子特任教授

そこで、提案したいことがあります。人生を元気に謳歌（おうか）するために、免疫力を高める亜鉛の摂取をぜひ心がけてほしいのです。気持ちや見た目が若くても、病気に勝つ力、すなわち免疫力は若い時よりも確実に落ちています。「最近、風邪をひくと治りにくい・悪化しやすい」と思ったことはありませんか？ それはウイルスや細菌への抵抗力が低下しているため。ちょっとした風邪から肺炎に至り、命に関わることは高齢者では珍しくありません。「つい先日まで元気だったのに、まさか」ということが、わが身に降りかからないとはいえないのです。

〈こう話すのは、2018年発行の「亜鉛欠乏症の診療指針」で作成委員会委員長を務めた児玉浩子医師。帝京平成大学健康科学研究科健康栄養学専攻特任教授の児玉医師は、亜鉛をはじめとする微量元素の専門家だ。

亜鉛欠乏症の診療指針は昨年1月、7年ぶりに改訂版（「亜鉛欠乏症の診療指針2024」）が発行された。亜鉛に関する注目度は医療界で近年高まっており、一般人のわれわれも、今押さえておきたい栄養素である。〉

牡蠣を毎日食べられればいいが……

瀬戸内海の養殖牡蠣（かき）が大量死――。今年度の真牡蠣シーズンは、ショッキングなニュースで始まりました。生産者さんや関連業者さんの無念を思うと胸が痛みます。そんな状況はありつつも、冬の牡蠣は本当においしい。生でよし焼いてよし蒸してよし。牡蠣鍋、牡蠣フライ、牡蠣ソテー……想像するだけで、牡蠣好きは笑顔になることでしょう。そんな牡蠣には、他の食材にない特徴があります。私たちが生きていく上で欠かせない栄養素、亜鉛が豊富に含まれているのです。

牡蠣の亜鉛の含有量はダントツです。亜鉛は肉類にも多いのですが、標準的な1食分で比較すると、牡蠣は、わずか4個（約70グラム）で9ミリグラム以上の亜鉛を摂取できるのに対し、肉類の中で2番目に多い豚レバー（80グラムあたり亜鉛5.5ミリグラム）に大差をつけ、さらに、ヘルシーなイメージのある牛や豚の赤身肉（80グラム）と比べても、その差は2倍以上になります。

“亜鉛の王様”という異名があるのも納得。そんな牡蠣を毎日食べられれば、亜鉛の摂取量もある程度担保されることでしょう。しかし現実問題、あり得ない話です。では、肉類を日常的にたくさん食べる？ 牡蠣に比べると実現可能に思えますが、同時に脂質も多く取ることになり、生活習慣病のリスクが高まる心配があります。高齢になると肉料理を重たく感じ、それほど食べたくなくなるという問題も生じます。

体内で作り出せない

そもそも亜鉛って、摂取を意識しなければならないの？ そんな声も聞こえてきそうです。私は確信を持って「はい」と答えます。亜鉛が不足すると、体内にある300種類以上の酵素が正常に働けません。免疫機能、味覚、生殖機能、タンパク質やDNAの合成、細胞の成長や分裂の促進などに不具合が生じます。赤ちゃん、子どもから高齢者まで亜鉛不足への対策を徹底してほしい。

高齢者では、亜鉛不足による免疫機能の低下は感染症をはじめとする病気のリスクを高めますし、味覚の異常は食欲低下を招き、サルコペニア（加齢などで筋肉量と筋力が落ち、身体機能が低下した状態）やフレイル（虚弱）につながります。

生きていく上で不可欠な存在である亜鉛ですが、体内で作り出すことができません。食品などから摂取するしかないのです。加えて、亜鉛の吸収率は摂取した分の約30％に過ぎません。肝臓病、慢性の炎症性膵疾患などの病気、薬の長期服用があれば吸収率は一層悪くなり、糖尿病や腎臓病があれば、尿からの排泄が増加します。また、一緒に取る食べ物によっては腸管からの吸収が妨げられることも分かっています。

推奨量に到達する難しさ

さて、ここで質問です。みなさん、今朝は何を食べましたか？ もしパンとコーヒーでしたら、パンで取れるはずだった亜鉛の吸収をコーヒーが妨げているかもしれません。白米と納豆と卵であれば、単純計算で亜鉛の量は合計2.4ミリグラム。しかし玄米ご飯だったら、体内に吸収される亜鉛は大幅に減少しているでしょう。

1日に推奨される亜鉛の摂取量は、成人男性9〜9.5ミリグラム、成人女性は7〜8ミリグラム（厚生労働省「日本人の食事摂取基準〈2025年版〉の策定ポイント」より）。何も考えずに食事をしていれば、推奨量に到達するのは容易ではありません。昨年1月に発行された日本臨床栄養学会の編集による「亜鉛欠乏症の診療指針2024」では、少くとも日本人の10〜30％が亜鉛欠乏状態にあると推定されています。

亜鉛欠乏症は、亜鉛の不足によって多様な症状が現れる病気のこと。診療指針では亜鉛の血中濃度の基準を数値で定め、それよりかなり低い状態を亜鉛欠乏症、そこまではいかないが低い状態を潜在性亜鉛欠乏と定義しています。亜鉛の血中濃度が低く症状がある場合は、亜鉛の薬を投与する治療の対象になります。

最新版の診療指針では、症状がなくても糖尿病であるなど一定の条件に該当すれば亜鉛治療を検討することとなっています。亜鉛の血中濃度は低いが症状が見られないケースへの亜鉛投与の効果が証明されつつあるからです。

なぜ日本人の亜鉛欠乏率が高い？

亜鉛の摂取量に関する興味深い三つの研究結果を、順天堂大学の横川博英先生らが発表しています。

まずは、亜鉛欠乏症の“予備軍”が少なからずいることを示したものです。人間ドックを受けた2056人の亜鉛の血中濃度を分析したところ、潜在性亜鉛欠乏が男性で半数近く、女性で4割を占めていたのです。人間ドックを自ら受けに行っている方たちなので、「健康意識が高め」と推測できます。不調があれば人間ドックではなく外来受診を選ぶでしょうから、「健康な人」ともいえます。

次に、新型コロナウイルスに感染し、順天堂医院に入院した成人患者さん467人の亜鉛の血中濃度を分析したものです。亜鉛欠乏はコロナの重症化と有意に関連しており、重症レベルが上がるにつれて、亜鉛の血中濃度が低下する逆相関関係が認められました。

さらに、病気を持つ人にどれくらい亜鉛欠乏症がいるかを調べたものです。レセプトデータを用いて、全国の急性期病院で治療を受けた患者さんのうち、亜鉛の血中濃度が確認できた1万3100人を調べたところ、約3人に1人という高頻度で亜鉛欠乏症が見られました。また、肺炎、慢性腎臓病、褥瘡（じょくそう・床擦れ）、サルコペニア、新型コロナが亜鉛欠乏症の関連要因で、60代以上では、男女共に年齢が上がるにつれ、亜鉛欠乏症の割合が増えていました。

これらの結果から推察できるのは、「一見、健康でも亜鉛不足の可能性がある」「感染症の重症度または一部の病気は、亜鉛欠乏症と関係しているかもしれない」「年を取るほど亜鉛が欠乏しやすいかもしれない」ということ。

亜鉛の血中濃度を調べた研究はほかにも複数あり、世界のデータと比較すると、日本人の亜鉛欠乏率は高めです。その理由としては、以下の四つが考えられています。（1）人口に占める高齢者の割合が高い（＝食事量が少ない、加齢で亜鉛吸収率が低下、慢性病を抱えている）、（2）亜鉛の吸収を低下させたり排泄を促したりする慢性病（肝臓病、糖尿病、腎臓病など）の患者さんが多い、（3）慢性病で薬を飲んでいる人が多い（＝薬には亜鉛の吸収を阻害するもの、排泄を促すものがある）、（4）欧米人に比べて肉類を食べることが少ない。言い換えると、（1）〜（4）を見て「自分もそうだな」と感じる点が一つでもあれば、亜鉛が不足していると考えた方がいいでしょう。

具体的な食品名

今日から実践していただきたいのは、日々の食事で亜鉛の摂取量を高める工夫です。ポイントは四つです。

【“チリツモ方式”で取る】

亜鉛が豊富な食品を挙げると、牡蠣をはじめとする貝類、肉類（中でも赤身やレバー）、サバやイワシをはじめとする魚類、チーズ、納豆、高野豆腐、ココア、ゴマ、ナッツ類、ワカメ。ただ、ご飯やパン、野菜やキノコ類は食べる頻度と量が多いため、意識せずとも亜鉛を取れます。いろんな食品を満遍なく食べて、“チリツモ方式”で亜鉛の摂取量を増やしていきましょう。パンを食べるならチーズトーストに。ご飯にはカツオ節やゴマをかけて。ほんのちょっとのプラスαでも亜鉛の摂取量は変わります。

【タンパク質を意識する】

亜鉛は動物性食品に比較的多く含まれています。動物性食品といえば、タンパク質が豊富。タンパク質を意識して食の献立を考えれば、亜鉛も摂取できます。タンパク質は、高齢者でリスクが増すサルコペニア、フレイル対策にもなるため一石二鳥です。

ビタミンC、クエン酸と一緒に

【亜鉛の吸収を妨げる食品を少しだけ意識する】

亜鉛の吸収を妨げるものはいくつかあります。玄米や豆類などに含まれるフィチン酸、ホウレン草などのシュウ酸、コーヒーやお茶などのタンニンやカフェイン、牛乳に含まれるカルシウムやカゼイン、たくさんの食物繊維、食品添加物（リン酸塩など）、アルコールなどです。玄米は白米より栄養素が豊富で健康にいいのですが、亜鉛の吸収を考えるとNG食品になってしまいます。私が行った研究では、亜鉛の錠剤と玄米を同時に取った場合、血中の亜鉛濃度がほとんど増加しなかったという結果が出ています。

しかし組み合わせを細かくチェックしながらの食事は、面倒で楽しさに欠けるでしょう。亜鉛摂取は、継続が大事。「レトルト食品や缶詰めなど加工食品に偏った食事は控える」「亜鉛の摂取を意識する時はアルコールは控え目に」はできれば心がけていただき、それ以外の“亜鉛の吸収を妨げる食品”に関しては少しだけ意識するようにしてください。「摂取のタイミングをずらす」「毎食続けない」といった方法がいいですね。“チリツモ方式”に通じますが、満遍なくいろんな食品を食べてください。なお、亜鉛の吸収を妨げる食品も、調理法や製造過程で、その作用が弱まっていることがあります。納豆は大豆が原料であるものの、発酵によってフィチン酸が分解・低減されるため、亜鉛の吸収阻害作用が弱まっています。

【ビタミンCやクエン酸と一緒に取る】

亜鉛の吸収を助けるのが、ビタミンCとクエン酸。牡蠣にレモン汁は、栄養的にもベストマッチングです。ビタミンCは野菜類に多い。野菜には食物繊維が多いですが、食物繊維が亜鉛の吸収を妨げるといってもゼロにするわけではありませんから、肉を食べる時は野菜（ピーマンやブロッコリーがお勧め）と一緒に。そして食後に2口ほどの量のキウイやみかんなどの果物を食べるのもいいでしょう。

亜鉛が不足していることを示すサインとして、「風邪をひきやすい」「味が分かりづらい」「脱毛」「口内炎」「食欲低下」「皮膚の炎症」「傷が治りにくい」「元気がない」「生殖機能の低下」「（子どもの場合で）身長の伸びの悪さ」などがあります。例えば鉄欠乏であれば「貧血」とシンプルな構図が成り立ちますが、亜鉛は働きが多岐にわたる分、症状を一つに絞れず分かりづらい点が厄介ですね。

亜鉛不足のサイン

これらのサインが見られる時は、亜鉛を意識した食事に加え、サプリメントを活用するのも手です。サプリメント使用時で最も重要なのは、パッケージに書かれている摂取量以上は取らないこと。亜鉛は不足すると問題ですが、過剰摂取も問題です。亜鉛が銅の吸収を抑制してしまい、貧血などの不調が出てきます。

亜鉛不足のサインがあれば、亜鉛の血中濃度はかかりつけ医、クリニック、病院などで測定できますので、そうした所を受診することをお勧めします。治療が必要な亜鉛欠乏症の域に入っているかもしれないからです。血液検査で簡単に調べられますし、亜鉛欠乏症を疑う症状があれば健康保険が適用される薬があります。亜鉛欠乏症の治療で使う亜鉛製剤は、サプリメントよりも亜鉛含有量が多くなります。

人生100年時代では、亜鉛について正しく知り、正しく摂取することは、何歳になっても若々しく生きるための“最強のアンチエイジング”につながるはずです。

児玉浩子（こだまひろこ）

帝京平成大学健康科学研究科健康栄養学専攻特任教授。大阪大学医学部卒業、医学博士。栄養・代謝・内分泌、特に微量元素の代謝・栄養の研究に関わる。代表者として作成した「亜鉛欠乏症の診療ガイドライン」は国際学術誌「International Journal of Molecular Sciences」に掲載。国際的に承認された亜鉛欠乏症の診療ガイドラインとしては世界で二つめになる。

「週刊新潮」2026年2月26日・3月5日号 掲載