小原晩による初の小説『風を飼う方法』（河出書房新社）が3月4日（水）に発売された。

人は皆、どこかで途方に暮れる。しかし生活は前へ前へと進んでしまう。ゆきは働きはじめ、私は水浴びする男を見つめ、雨の夜に三人は出会い、百子は絶望を抱えたまま暮らしている。吹かれたいときに吹いてくれる風のないことには心おぼえがある。百子は黙って、窓を閉める。全4篇が映し出す、人生のもの憂さと微光。著者、初の小説集。

又吉直樹、穂村弘、佐久間宣行、蓮見翔（ダウ90000）ほか各界著名人からの賞賛、全国書店員からのレコメンドを受け、ともにベストセラーとなっている。

『風を飼う方法』は、これまで文芸誌に発表した短篇3作、新たに書き下ろした掌編1作を収録した、小原初の小説集。グラフィックデザイナー／映像ディレクターの岡本太玖斗が装幀、造本を担当している。

■『風を飼う方法』収録作品「けだるいわあ」唐揚げ弁当ひとつくださいと口に出す。真っ赤なエプロンの女のひとは「はあい」と愛想なく、しかし不機嫌そうでもなく、どちらかというとぽかんとした感じで返事をした。（初出：「スピン／ｓｐｉｎ」第6号）

「水浴び」ルーフバルコニーではおじさんが水浴びをしていた。パンツ一丁の姿で、青いホースから水をどんどんあふれさせ、頭の上からきもちよさそうに水を浴びている。（初出：「新潮」2025年2月号）

「カリフラワー」あの夜は小雨で、傘をささなくてもよいほどの小雨で、というより雨は、わたしが家を出たときにはまだ雨は降っていなかった。気配はあったが、気にしなかった。（書き下ろし）

「風を飼う方法」吹かれたいときに吹いてくれる風のないことには心おぼえがある。百子は黙って、窓を閉める。（初出：「文藝」2025年秋季号／「今日はユーカリ食べちゃったから眠くて眠くて」改題）

■著者紹介小原晩（おばら・ばん）1996年、東京生まれ。2022年、自費出版（私家版）にて『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を刊行。大きな話題となり2024年には商業出版化。他の著書に『これが生活なのかしらん』。えびフライの尻尾は食べる派です。友人のも平気で食べます。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）