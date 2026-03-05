東北太平洋側では、発達した低気圧の影響により北よりの風が強く、海上では、うねりを伴い、しけています。５日夕方にかけて強風に、６日明け方にかけて、高波に注意・警戒してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

発達した低気圧が日本の東にあって北東へ進んでおり、東北地方では、気圧の傾きが大きくなっています。

このため、東北太平洋側では、北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しけの状態が続くでしょう。低気圧の発達程度や進路によっては、北よりの暴風や警報級の高波となる可能性があります。





［風の予想］５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］５日から６日にかけて予想される波の高さ東北太平洋側 ５メートル うねりを伴う［防災事項］東北太平洋側では、５日夕方にかけて、強風による交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。また、６日明け方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

■東北・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2508180?display=1