大谷に「故意死球」発言で炎上の過去も　マイナー3年目のWBC韓国代表投手「米生活は今年が最後」と明言「ダメかもしれないが…」

マイナーからのメジャー昇格を目指して3年目を迎える韓国人投手コ・ウソク。ついに開幕するWBCの韓国代表にも選ばれている27歳右腕が、過去2年間のマイナー生活とKBO復帰への率直な思いを明かした。

LGツインズの守護神としてKBOで活躍し、2024年に渡米したコ・ウソクは、今年がアメリカでメジャーに挑戦する最後の年になると語った。韓国球界では、今シーズン中盤（7〜8月）にも古巣LGへ復帰する可能性が取り沙汰されている。

コ・ウソクは3月3日に公開されたLGの公式YouTubeチャンネルの動画に出演し、アメリカ進出の舞台裏やマイナー生活、そして韓国復帰について言及した。これは今年1月末、コ・ウソクが米アリゾナ州で行われたLGの春季キャンプに1週間ほど合流し、一緒に練習した際に撮影されたものだ。

コ・ウソクは2024年のサンディエゴ・パドレスとの契約過程について、「締め切り1日前にオファーが来た。実際に（契約の）サインをしたのは締め切り1時間前だった。ひとまずオファーが来たことが嬉しかった。ほとんど諦めていた状態で、心をすべて整理した状態でオファーが届いた」と振り返った。

続けて「しかし、行かない方がいいと考えて妻と話したが、“夢だったんじゃないの。行ける時に行くべきじゃないの”という妻の言葉で行くことを決めた」と後日談を明かす。

「その過程で（ポスティングの）金額が低すぎて、低いから行くなということではなく。低い金額で行って苦労ばかりするのではないか、行くなと言ったのに行ったということでもなく。行かない方がいいと思ったのは、当時の状態が正常ではなかったからだ。韓国シリーズの前に椎間板を痛めて、注射を打って投げていた。球団はすべて知っていたから、しっかり回復して、最高の状態で挑戦して、より良い待遇を受けることを望んでくれていた」

「球団は、来年一緒に優勝してFAで出る方が選手にとっても良いのではないかと言ってくれた。実際、自分にとってFAに大きな魅力はなかった。戻るにしてもLGに戻れるのが一番良かったから。（球団が）行くなと言うなら、行かないつもりだった。しかし、オーナーやオーナー代行が“条件なしに自由にしてやれ。行ってこい”と言ってくださったので、今でも感謝している」

そうして渡米したコ・ウソクだが、2024年はパドレス傘下マイナーAAでプレーした後、シーズン中盤にマイアミ・マーリンズへトレード。そこでもマイナーAAAに所属していたが、ほどなくしてDFAとなった。他球団からの獲得オファーはなく、マーリンズの傘下AAAでプレーを続けたが、AAに降格して2024年シーズンを終えた。

シャドーピッチング中に指骨折の不運

2025年シーズンは負傷の不運があった。コ・ウソクは「昨年の春季キャンプでは体がよく仕上がったと思っていた。順調だったが、指を骨折した。今でも信じてくれない人が本当に多い。“どうやってタオルでシャドーピッチングをしながら指が折れるんだ”と言われる」と振り返る。

「本当に折れたんだ。オープン戦を数日後に控え、ライブBPをする前日のことだった。ホテルのウェイトルームで、タオルにインパクトがかかった瞬間に（指が）巻き込まれて回ってしまった。目の前に星が見えた。あまりの痛さに地面をついた」

続けて、「翌日にライブBPをしようとしたが、ウォーミングアップの時から“これは大変なことになった”と感じた。それでも、もしかしたらという思いでライブBPをこなした。ストレートの球速が3〜4マイル落ちた。それでも148〜149kmは出た。スプリットを本当にたくさん練習して臨んだが、スプリットを投げなかった。すると、後ろでコーチが“なぜスプリットを投げないんだ”と言ってきた。グリップを大きく広げて投げろと。今日これを投げたら終わりだ。どうせ終わったのなら、最後に一回まともに投げて終わろう。（スプリットを）投げたら、見事に落ちた。しかし、人差し指が伸びなかった。そんな状態で次にストレートを投げたら、球速が10マイル落ちた。（リハビリをしたが）1年中、指が冷たかった。乗り越えたらなんとかなったし、良くなったと感じたが、投げたイニングが少なすぎた」と苦難の時期を回想した。

昨年、負傷のリハビリを経て5月に復帰したコ・ウソクは、AAAで5試合（5.2回）1ホールド、防御率1.59と好投したが、6月に放出の通告を受けた。2025年はルーキー、A、AAAでプレーし、32試合（42.1回）2勝1敗3ホールド3セーブ、防御率4.46を記録した。

「アメリカでこれ以上チャンスはない」

コ・ウソクは「もう一度だけやってみたかった。（今年）復帰するだろうと思った人も多かったし、復帰を望むファンも多かったが、シーズンが終わる前から“もう一度だけ挑戦したい”と思っていた。シーズンが終わりFAシーズンが始まると、デトロイト・タイガースからすぐに連絡があった。関心があると言われ、悩みもせず決めた」と語った。

「韓国に戻って蚕室（チャムシル）球場に行き、社長、GM、監督にすべて正直に話した。実は、来年はメジャーリーグを夢見ているわけではない。一度もまともに（実力を発揮）できなかったことが心残りだ。一度だけでもいいから、もう一度やってみたい。マイナーにいようがメジャーにいようが。マイナーにいる確率が高いから、マイナーの打者をしっかり抑えてみたい。自分の能力がどこまでなのかを見たいと正確に伝えた。社長とGMは“思う存分やってこい。本当にもう戻ってくる気になったら、また話せばいい。気の済むまでやってこい”と言ってくださった」

これにチョン・ウヨンが「（今年がアメリカ生活）最後だと思いますか、ヒョン（兄さん）が考えたときに」と尋ねると、コ・ウソクは「自分が考えるに最後だ。アメリカでチャンスはこれ以上ないと思う。もう本当に」と答えた。そして、「自分は若い年齢ではあるが、アメリカでは若い年齢ではない」と付け加えた。

また、チョン・ウヨンが「（メジャーに）今年は必ず上がってほしい」と応援すると、コ・ウソクは「上がれないかもしれない。ダメかもしれない。ただやるだけだ。お前も同じだよ、ウヨン」と返した。

シーズン途中にLGへ復帰する可能性はあるのだろうか。ポスティングで渡米したコ・ウソクは、KBOに戻る際はLGに復帰しなければならない。ポストシーズンに出場するためには、8月15日までに選手登録を終える必要がある。7月末までメジャー挑戦を続け、ダメなら8月初めに復帰するというシナリオも可能だろう。

最後、コ・ウソクは「今、自分が着ているユニホームのチームは違うが、出身はLGだ。多くのファンの方々が応援してくださり、別のユニホームを着ていてもうまくいくよう祈ってくださっているが、それに相応しい恩返しができるよう、ファンが自分に対して望んでいる姿があるはずで、それをすべて叶えられるよう一生懸命最善を尽くす」とファンに伝えた。

また、「今年が最後だ。人生は“ああ、ダメならもう死ぬしかない”というマインドでやらなければ。最善を尽くす」と、冗談を交えながら覚悟を語っていた。

