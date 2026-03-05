超特急、自身初の快挙を達成！ライブ映像作品『Joker』がオリコン映像3部門で同時1位を獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

超特急が2月25日に発売したライブ映像作品『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』が、オリコン映像ランキング3部門で同時1位を獲得。自身初の快挙を達成した。

■ツアータイトル曲「POKER FACE」も配信

3月5日に発表された「2026年3月9日付オリコン週間映像ランキング」（集計期間：2026年2月23日～3月1日）によると、本作は「2026年3月9日付オリコン週間DVDランキング」「2026年3月9日付オリコン週間Blu-ray Discランキング」「2026年3月9日付オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で1位を獲得。

また、先んじて発表された「オリコンデイリーBlu-rayランキング」（2月24日・25日・26日付）で3日連続、「オリコンデイリーDVDランキング」（2月25日・26日付）でも2日連続で1位を獲得している。

本作は、2025年1月29日に横浜アリーナで開催された『『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』ツアー最終公演を収録。ツアータイトルにのっとった “ジョーカー探し”の謎解き要素を盛り込んだ本編は、過去のライブに類を見ないステージとなっている。

ツアーのタイトル曲である「POKER FACE」も、2月25日に配信リリースされた。Spotify Japan 「急上昇チャート」8位、LINE MUSIC「リアルタイムランキング」3位、AWA 「リアルタイム急上昇楽曲 トップ100」5位、Amazon Music 「人気度ランキング（アルバム）」9位、mu-mo「ダウンロードリアルタイムランキング」1位など、ストリーミング＆ダウンロード計10つのチャートでTOP10入りを果たし、映像・音源ともに、アーティストとしての確かな存在感を示す結果となった。

なお、超特急は、2月21日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 「REAL?」』ツアーファイナルにて、待望の東京ドーム公演（11月25日開催）を発表。当日は公演前に記者会見も行われ、各媒体から大きな注目を集めた。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』

2026.02.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「POKER FACE」

■リリース情報

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp