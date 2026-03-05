映画『ほどなく、お別れです』（公開中）公式Xが更新。Snow Manの目黒蓮のクランクアップ動画が公開された。

【動画＆写真】目黒蓮がセレモニースーツで花束を抱える『ほどなく、お別れです』クランクアップ

■「どこか最後に希望を持てるような作品がすごく好きでした」（目黒）

目黒と浜辺美波がW主演を務める本作。目黒は葬祭プランナー・漆原礼二を演じている。

クランクアップ動画は、目黒がセレモニースーツ姿で周囲にお辞儀をしながら花束を受け取るシーンからスタート。そして「本当にスタッフの皆さんとキャストの皆さんの優しさであったりとか、プロフェッショナルな部分だったり（を感じることで）、自分もこの作品の雰囲気のなかで集中して撮影に臨むことができたと思います」と挨拶した。

「死という、ちょっと非現実的に感じてしまいがちなところが、実はいちばん現実的な気がしていて。そういった人間として本来大切にしなくちゃいけないようなものを感じられたり。亡くなったあと、“ほどなくのお別れ”っていう、どこか最後に希望を持てるような作品がすごく好きでした」と、本作への愛情も語った。

最後に「また皆さんと、どこかでご一緒できるようにがんばりますので。まだ（自分以外の）撮影も終わっていないですし、ここからいろんな作業が待っていると思いますが、皆さんお身体に気を付けて。本当にありがとうございました」と決意と感謝を述べ、拍手に包まれるなか動画は締め括られた。

コメント欄には「美しい所作に人柄が表れてる」「めめの誠実さを感じる挨拶」「紡ぐ言葉まで綺麗」「ていねいなお辞儀がめめらしい」「心に沁みるメッセージで泣ける」といったファンの声が続々と到着。

また公式Xには、森田望智と並んだクランクアップショットも公開されている。

■動画：目黒の『ほどなく、お別れです』クランクアップ挨拶

■写真：目黒と森田が花束を抱えて笑顔を見せるクランクアップショット